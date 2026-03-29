Centri estivi, istruttori si diventa: torna il corso Asi, ecco come iscriversi

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Pesaro – Accompagnare i bambini lungo un’estate ricca di occasioni formative e di divertimento. È la grande ‘missione’ degli istruttori di centri estivi, ma per poterla compiere occorrono competenze specifiche. Lo sa bene Asi Comitato di Pesaro Urbino, che in collaborazione con Asi Marche e Asi Settore Psicologia dello Sport propone anche quest’anno un corso su misura per creare figure professionali in grado di affiancare i più piccoli tra momenti di gioco e di condivisione.

Si tratta di un’opportunità stimolante, sotto il profilo lavorativo e non solo. Il Corso per Istruttore in Centri Estivi Sportivi ASI consente di acquisire quelle competenze indispensabili per gestire attività con gruppi di bambini dai 3 ai 14 anni, all’interno dei corsi sportivi, dei centri estivi e invernali e dei centri ricreativi. L’appuntamento è dal 2 al 4 aprile 2026 nei locali di Ethica Center, a Fano in viale Mattei 24/P. Un’occasione rivolta a chiunque abbia già avviato un percorso formativo in abito sportivo e/o educativo, vale a dire laureati o laureandi in Scienze Motorie, Scienze della Formazione, Scienze dell’educazione, Psicologia, allenatori sportivi e insegnanti.

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Il corso comprende 24 ore di formazione in presenza (suddivise tra teoria e pratica) e altre 10 di tirocinio in realtà affiliate Asi che operano con bambini e ragazzi in ambito sportivo. L’obiettivo è quello di creare nuovi professionisti qualificati, una garanzia anche per le sempre più numerose famiglie che ogni anno decidono di entrare nella grande famiglia ‘Jump’, ormai un punto di riferimento nel mondo dei centri estivi sportivi, in provincia di Pesaro Urbino e non solo. A garantire la qualità del corso è proprio la solidità di un progetto educativo ben strutturato. Un approccio che mira a stimolare nel bambino la ricerca di una propria autonomia ma anche uno spirito di collaborazione, e che unisce crescita personale e divertimento, secondo la filosofia ormai rodata dell’’imparare facendo’. Con lo sport e l’attività motoria sempre al centro.

Il valore aggiunto del corso è rappresentato dall’esperienza e dalla professionalità dei docenti, tra cui i dott. Sammy Marcantognini, Francesca Petrini, Filippo Vergoni, Alice Malerba e Alberto Emanuelli. Il programma spazia dalla metodologia della comunicazione alla gestione della leadership, dall’organizzazione del lavoro ai diversi sistemi di allenamento, approfondendo discipline più popolari come il calcio, la pallavolo, il basket e il rugby, ma senza dimenticare sport come il badminton, il frisbee, il dodgeball e le bocce. Focus anche sulle capacità motorie e sul Giocasport per i più piccoli. Fondamentali anche la gestione degli imprevisti e del materiale a disposizione, a completamento di un programma che mira a una formazione a trecentosessanta gradi e che non lascia niente al caso. Al termine della terza giornata è previsto un esame finale.

La quota di iscrizione (c’è tempo fino a martedì 31 marzo) comprende il tesseramento Asi, il libro ‘Il rugby per gioco’, il diploma di Istruttori Centri Estivi e Ricreativi con tesserino e iscrizione all’albo nazionale Asi valido per due anni. Il vero punto di forza è però l’opportunità di lavoro che si viene a creare: buona parte degli iscritti al corso entrerà infatti a far parte della squadra Jump. Per iscriversi basta visitare il sito https://www.asipesaro.it/istruttore-centri-estivi-asi, dove oltre a tutte le informazioni è possibile trovare il form GOOGLE da compilare. Per ulteriori dettagli si può inviare una mail a infomail@asipesaro.it.