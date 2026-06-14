“Ci sto? Affare fatica!”: lunedì 15 giugno si aprono le attività

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Fano (PU) – Tutto pronto nelle Marche per l’avvio operativo sul campo di «Ci sto? Affare fatica! – Facciamo il bene comune». Domani, lunedì 15 giugno, prenderà ufficialmente il via la prima delle sei settimane di attività estive che vedranno centinaia di ragazzi impegnati in interventi pratici di cura del territorio, riqualificazione e manutenzione manuale dei beni pubblici.

Il progetto – coordinato dal CSV Marche ETS e finanziato dalla Regione Marche (Politiche giovanili) e dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale tramite il FNPG 2024/2026 – entra così nella sua fase d’azione più importante. Per questa prima settimana (dal 15 al 19 giugno, ogni mattina dalle 8:30 alle 12:30), si attiveranno i primi 19 Comuni marchigiani e 2 Istituti scolastici superiori, distribuendo le prime squadre sul territorio regionale.

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I ragazzi, divisi in squadre da 10 e guidati sul campo da tutor e artigiani esperti (handyman), inizieranno le attività nei seguenti territori provinciali:

Provincia di Ancona: Arcevia, Chiaravalle, Fabriano, Falconara Marittima, Montemarciano, Ostra Vetere, Senigallia.

Arcevia, Chiaravalle, Fabriano, Falconara Marittima, Montemarciano, Ostra Vetere, Senigallia. Provincia di Ascoli Piceno: Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Venarotta.

Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Venarotta. Provincia di Fermo: Montegiorgio, Sant’Elpidio a Mare.

Montegiorgio, Sant’Elpidio a Mare. Provincia di Macerata: Corridonia, Loro Piceno, Matelica, Monte San Giusto, San Severino Marche.

Corridonia, Loro Piceno, Matelica, Monte San Giusto, San Severino Marche. Provincia di Pesaro Urbino: Cagli (Istituto Omnicomprensivo Celli Michelini Tocci), Pesaro, Piobbico (Istituto Omnicomprensivo Celli Michelini Tocci), Urbania.

Le dichiarazioni istituzionali

“I giovani rappresentano una priorità di questa legislatura regionale – ha sottolineato l’assessore alle Politiche Giovanili della Regione Marche Tiziano Consoli – e, proprio per questo, la Regione Marche ha scelto di investire con decisione in politiche dedicate, mentre è allo studio un’apposita legge regionale per valorizzare il protagonismo delle nuove generazioni e accompagnarle nei loro percorsi di crescita. ‘Ci sto? Affare fatica! – Facciamo il bene comune’ interpreta pienamente questa visione, offrendo ai ragazzi occasioni concrete di partecipazione, cittadinanza attiva e responsabilità verso il territorio. Con un investimento di oltre 520 mila euro continuiamo a sostenere un progetto che educa al valore dell’impegno, della collaborazione e della cura dei beni comuni, rafforzando il legame tra giovani e comunità locali. La grande adesione dei Comuni e dei partecipanti conferma quanto sia importante costruire opportunità vere per rendere i giovani protagonisti del presente e del futuro delle Marche”.

“Il progetto ‘Ci sto? Affare fatica! Facciamo il bene comune’ rappresenta per il CSV Marche ETS una straordinaria proposta di cittadinanza attiva – le parole del presidente del CSV Marche ETS Paolo Gobbi – nella quale l’impegno sociale diventa un potente strumento educativo per i nostri giovani. Attraverso la cura dei beni comuni, i partecipanti riscoprono il valore del senso civico e rinsaldano il legame intergenerazionale con la comunità locale. Mi sento di ringraziare la Regione Marche perché grazie alla nostra sinergia stiamo valorizzando il protagonismo giovanile; ciò significa investire oggi in una società più solidale, capace di trasformare la fatica condivisa in una risorsa preziosa per il bene di tutti. Il fatto che i giovani siano i primi testimoni della bellezza di questo progetto, credo rappresenti a pieno il valore della loro esperienza.”

Le attività sul campo e l’evento finale

Le tipologie di mansioni pratiche saranno variegate e modellate sulle esigenze dei singoli territori. I ragazzi saranno impegnati ad esempio nella pulizia dei parchi pubblici, nella verniciatura e sistemazione di panchine e staccionate, nella realizzazione di murales artistici e nella manutenzione ordinaria di locali scolastici e spazi comuni come palestre o biblioteche. Tutto il percorso, articolato in pacchetti settimanali fino al 24 luglio, culminerà il prossimo 29 luglio in un grande evento di chiusura, concepito come un’occasione di condivisione, scambio e festa per tutte le squadre delle Marche.

I numeri generali e la scheda del progetto 2026

Il format, nato nel 2020 e cresciuto costantemente, mette a segno per l’annualità 2026 numeri record resi possibili da un investimento di 520.000 euro complessivi (tra Fondo nazionale per le politiche giovanili 2024-2026 e stanziamenti regionali):

126 Comuni marchigiani totali aderenti al progetto nel corso delle sei settimane;

aderenti al progetto nel corso delle sei settimane; 230 squadre operative , formate ciascuna da 10 partecipanti, 1 tutor e 1 handyman;

, formate ciascuna da 10 partecipanti, 1 tutor e 1 handyman; Coinvolgimento scolastico complessivo: 2 Istituti di Istruzione Superiore e 1 centro di formazione professionale;

2 Istituti di Istruzione Superiore e 1 centro di formazione professionale; Target di riferimento: giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni.

A tutti i partecipanti verrà riconosciuto un incentivo economico concreto sotto forma di “buoni fatica”, spendibili in negozi locali convenzionati per l’acquisto di abbigliamento, libri, generi alimentari, tempo libero e materiale informatico. Il valore dei buoni è di 75,00 euro settimanali per i ragazzi e di 150,00 euro settimanali per i giovani tutor che coordinano i gruppi.

Per informazioni alla stampa, interviste e materiale fotografico:

Ilaria Traditi

cel 3290131428

comunicazione.cistoaffarefatica@csv.marche.it