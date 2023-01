Ciccioli (FDI): “Entro il 2026 si completerà il rilancio della sanità territoriale marchigiana”

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – “Il cronoprogramma per la messa a terra dei fondi derivanti dal PNRR Marche-Sanità procede e saremo in grado di realizzare quanto si prevede in termini di nuove costruzioni, riqualificazione e riammodernamenti. Ma non possiamo far finta che non ci sia un’incognita importante che prescinde il dato regionale e che interessa a livello nazionale l’Italia: la carenza di personale frutto di una scellerata mancanza di programmazione degli ultimi 20 anni e che presenta un conto salatissimo. Mi auguro che gli steccati ideologici e partitici possano essere superati in questa che deve essere una battaglia comune nell’esclusivo interesse nazionale”. Queste le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, relatore di maggioranza, sull’approdo in Commissione Sanità, della delibera di Giunta: “Prime indicazioni per l’attuazione degli standard previsti dal DM77/2022”.

“Il PNRR Marche-Sanità prevede il finanziamento per: n° 29 Case della Comunità (42.494.802,81); n° 9 Ospedali di Comunità (23.178.981 euro); n° 15 Centri Operativi Territoriali (2.596.125 euro). Tutti i territori potranno beneficiarne grazie a un investimento complessivo di oltre 68milioni di euro sul fondo PNRR a cui si aggiungono 6milioni di euro di altri finanziamenti afferenti le Case della Comunità. Con questo PNRR Marche Sanità riusciremo a implementare una vera integrazione fra ospedale e territorio capace di dare risposte più idonee e adeguate alla popolazione a prescindere dal luogo di nascita, proseguendo in direzione di una sanità capillare e policentrica, considerando anche le risorse del Masterplan dell’Edilizia Sanitaria.

Il tutto per migliorare ed evitare di pesare eccessivamente sugli ospedali marchigiani, in particolare negli accessi non dovuti ai vari Pronto soccorsi. Secondo gli ultimi dati disponibili, 2020, quasi il 70% degli accessi al PS è un codice bianco e verde. Una percentuale che dovrà essere abbassata con quanto previsto nel PNRR Marche-Sanità. Ma ciò che voglio evidenziare – ha detto ancora Ciccioli – la maggioranza di centrodestra che governa la Regione lo ha fatto fin dal primo momento, è la difficoltà legata alla gravissima e cronica carenza di medici e di personale sanitario, una problematica che da soli non possiamo affrontare. I fabbisogni stimati di personale per il funzionamento dei servizi (Medico, Infermieristico, Assistente sociale, Personale sanitario con funzioni riabilitative, Sociosanitario, Amministrativo) da Standard DM77 sono pari a 2.272 figure necessarie.

Voglio fare mie le preoccupazioni che gli Assessori alla Sanità di tutte le Regioni, trasversalmente, hanno manifestato, tramite una lettera indirizzata ai Ministri Schillaci e Giorgetti, rimarcando la carenza di risorse economiche, ma anche la forte carenza di personale ‘che ha raggiunto criticità insostenibile. Questa situazione è destinata a peggiorare per il personale dipendente e convenzionato che andrà in pensione, in numero superiore alle risorse umane formate che potranno essere impiegate. Riteniamo necessario ed indifferibile programmare rapidamente un intervento straordinario e strategico’, si conclude la missiva degli Assessori regionali alla Sanità.

Bene, aggiungo che non è solo una questione italiana, bensì europea. Per questo, credo, che occorra dare supporto – tutti, indistintamente – a un’azione di pressing sulle Istituzioni europee affinché – ha concluso Ciccioli – si arrivi a un Recovery Plan sanitario per affrontare, non in modo emergenziale, bensì strutturale, il nodo legato a queste problematiche. Altrimenti, il rischio concreto è che si arrivi al 2026 con strutture belle, efficienti, funzionali e all’avanguardia. Ma, vuote. Perché manca il vero valore aggiunto rappresentato dal personale sanitario”.