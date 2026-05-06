Cicloturismo: Colli al Metauro aderisce al progetto ‘NoiMarche’

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Colli al Metauro (PU) – Nella giornata di martedì 28 aprile, presso la sede della Regione Marche ad Ancona, il Comune di Colli al Metauro ha segnato una tappa fondamentale per la propria strategia di promozione turistica. Il Sindaco, Pietro Briganti, ha preso parte alla cerimonia ufficiale di sottoscrizione del Protocollo d’Intesa “NoiMarche”, la rete di Comuni dedicata allo sviluppo e alla promozione del cicloturismo regionale. L’evento, di grande rilievo istituzionale, si è svolto alla presenza dell’Assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, della Dirigente del Settore Turismo Paola Marchegiani e del Sindaco di Civitanova Marche (Comune capofila) Fabrizio Ciarapica. Presente anche Luca Giustozzi, Presidente di Federalberghi Marche, a conferma del forte legame tra amministrazioni e imprese del settore.

Il progetto “NoiMarche”, nato nel 2012, non è solo una rete di percorsi, ma un sistema territoriale integrato che oggi coinvolge 29 Comuni (da Fano a San Benedetto del Tronto) ed oltre 150 operatori bike-friendly. Grazie a questa sinergia, Colli al Metauro viene inserito in un circuito di oltre 800 km di itinerari mappati, supportati da tecnologie d’avanguardia come una WebApp geolocalizzata e tracce GPS scaricabili gratuitamente. Si tratta di un ambizioso programma di attività che includerà la realizzazione di video emozionali, podcast dedicati a ogni Comune socio e la presenza nelle principali fiere di settore nazionali e internazionali. Tra le iniziative presentate, spiccano il “Passaporto del Cicloturista” e il “Caffè Sospeso”, strumenti pensati per rafforzare il legame esperienziale tra il visitatore e le comunità locali. Un sistema che ha già ottenuto riconoscimenti prestigiosi, come il secondo posto all’Oscar Nazionale del Cicloturismo nel 2022 con l’itinerario “Strade di Marca”.

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Afferma il Sindaco Briganti: “Il 28 aprile ad Ancona abbiamo ufficializzato un passo avanti decisivo per la nostra comunità. L’adesione a “NoiMarche” rappresenta un modello di accoglienza turistica moderno che ci vede protagonisti insieme a una rete solida di partner. Abbiamo deciso di fare squadra per trasformare il nostro territorio in una destinazione d’eccellenza per il cicloturismo internazionale.

Prosegue l’Assessore Emanuela Primavera: “Con l’adesione al progetto “NoiMarche” si valorizza il lavoro svolto in questi anni dal Comune di Colli al Metauro per la realizzazione di percorsi tematici tra natura e cultura dotati di servizi specifici per il cicloturismo quali aree di sosta attrezzate e informazioni turistiche fruibili dal proprio cellulare grazie ai QRcode istallati su oltre 20 punti di interesse del territorio. Il cicloturismo ormai non è solo una nicchia per appassionati, viaggiare in bici oggi è un fenomeno economico culturale, un’esperienza di viaggio che permette di scoprire il territorio in modo ecosostenibile lungo tutto il percorso. Scommettere sulla bicicletta significa scommettere sulla salute, sull’ambiente e sull’economia reale del nostro Comune. Insieme agli altri 28 Comuni della rete, stiamo costruendo le Marche del futuro: accoglienti, connesse e sostenibili”.