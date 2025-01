Cinema e Tax Credit, cosa cambia per il settore

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Il cinema e il nuovo tax credit. Un tema che ha fatto molto discutere l’intero settore in questi ultimi mesi, soprattutto in merito alle nuove disposizioni che Ministero ed esecutivo hanno voluto apportare in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva e che ha portato alla protesta di un intero settore. Ma su cosa è cambiato e cosa cambierà, tenendo conto anche dei recentissimi aggiornamenti, CNA Cinema e Audiovisivo Marche ha organizzato uno specifico seminario con esempi, simulazioni e casi in specie sul tema Tax Credit.

L’iniziativa, che ha il patrocinio del Confidi Uni.co. e la collaborazione di Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission si terrà ad Ancona VENERDI’ 10 GENNAIO 2025 (inizio ore 10) nella sede CNA delle Marche in via Sandro Totti, 4 – zona Baraccola.

All’iniziativa interverranno in qualità di relatori Sabina Russillo, Consigliere del Consiglio Superiore del Cinema e dell’Audiovisivo, Ministero della Cultura e responsabile nazionale CNA Cinema e Audiovisivo. Francesco Lattarulo, produttore, commercialista, socio e CFO di Mediterranea Produzioni e membro dell’Esecutivo nazionale di CNA Cinema. Partecipano Andrea Agostini, Presidente Fondazione Marche Cultura e Francesco Gesualdi, Direttore Marche Film Commission

Nel corso del seminario (durata tre ore circa), verranno affrontati i seguenti temi: Introduzione e obiettivi del decreto 225 del 10/07/2024 1) definizioni; 2) oggetti e requisiti 3) costo complessivo e costo eleggibile; 4) limiti di intensità dell’aiuto; 5) limite massimi dei crediti d’imposta per opera e impresa; 6) richiesta dei crediti di imposta; 7) obblighi dei beneficiari; Le spese istruttorie. I decreti direttoriali attuativi del 14 ottobre 2024; il tema delle spese istruttorie e approfondimenti sulle varie tipologie di opere in relazione ai decreti. L’incontro fornirà gli strumenti adatti ai produttori per affrontare il Tax Credit attraverso la nuova Legge Cinema.

Per informazioni e iscrizioni 347-9233044 mail: cnacinemamarche@gmail.com