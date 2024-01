CNA, Artigiani imprenditori d’Italia con Pesaro capitale della cultura 2024

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Cna, Artigiani Imprenditori d’Italia, sostiene Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Alla cerimonia di inaugurazione con il presidente della Repubblica Sergio Matterella, erano presenti anche il segretario nazionale dell’associazione Otello Gregorini, quello di CNA Marche, Moreno Bordoni. Presenti anche il presidente CNA delle Marche, Paolo Silenzi e quello di Pesaro e Urbino, Michele Matteucci. A rappresentare CNA anche il direttore CNA di Pesaro e Urbino, Claudio Tarsi e di CNA Pensionati Marche, Giancarlo Sperindio

“Un’adesione convinta a Pesaro 2024 – ha ribadito il segretario nazionale Gregorini – dettata dalla vocazione della nostra grande associazione a promuovere da sempre la cultura; a declinarla in tutte le sue forme. Il progetto che sta alla base di Pesaro Capitale, ovvero ‘La natura della cultura’, non poteva non avere il sostegno di CNA che associa e rappresenta da sempre artigiani e imprenditori che hanno nel loro DNA ‘la cultura del saper fare’. Una cultura che deriva dalla conoscenza, dall’ingegno che molto spesso si salda alla tradizione, ai territori, ai luoghi. Quella cultura del saper fare che a volte si tramanda da generazioni o che spesso nasce dal talento o da una semplice vocazione”.

“E quest’anno Pesaro e la sua provincia così come le Marche, territorio da sempre importante per CNA – ha aggiunto Moreno Bordoni – saranno occasione non solo per aderire al progetto di Capitale italiana della cultura ma per creare iniziative, eventi, mostre che servano a far conoscere quella cultura del saper fare di cui l’associazione è da sempre custode e interprete”.

“Nei prossimi mesi cercheremo di essere oltre che Artigiani del saper fare anche quegli Artigiani dell’immaginario – dice ancora Gregorini – più volte citati nella cerimonia di inaugurazione”.