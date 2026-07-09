L’Assessore regionale Consoli in visita ai servizi per il lavoro di Pesaro e Vallefoglia

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Vallefoglia (PU) – Il Presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e Sindaco del Comune di Vallefoglia, Sen. Palmiro Ucchielli, comunica che nella giornata di ieri, 8 luglio 2026, abbiamo avuto il piacere di ospitare l’Assessore della Regione Marche, Avv. Tiziano Consoli, che, tra le sue deleghe, ricopre quelle al Volontariato e Protezione Civile, al Lavoro e Formazione Professionale, alla Difesa del Suolo e alle Politiche Giovanili.

La visita istituzionale, accompagnata dal Sindaco Ucchielli, è iniziata presso il Punto Informazione Lavoro di Pesaro e del Centro Commerciale Le Cento Vetrine di Morciola, dove l’Assessore ha incontrato docenti e cittadini impegnati nei percorsi di formazione professionale, conoscendo da vicino l’attività svolta dal servizio. Successivamente la visita è proseguita nel Municipio di Vallefoglia, dove l’Assessore è stato accolto nella Sala del Consiglio dal Sindaco, dalla Vicesindaca e Assessora al Lavoro e alla Formazione Avv. Barbara Torcolacci e dal Consigliere delegato alle Politiche Giovanili Gianluca Vichi. Nel corso dell’incontro si è svolto un proficuo confronto sui temi legati alle deleghe dell’Assessore, con particolare attenzione allo sviluppo del territorio e alla collaborazione tra Regione ed enti locali.

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La giornata si è conclusa presso la sede dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, dove l’Assessore Consoli ha incontrato i volontari della Protezione Civile, gli operatori della Croce Rossa Italiana, i Vigili del Fuoco, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montecchio, Maresciallo Angiolo Giabbani, il Comandante della Polizia Locale, Dott. Filippo Pierleoni, e numerosi amministratori dell’Unione e dei Comuni aderenti.

Anche in questa occasione l’Assessore ha dimostrato grande disponibilità al dialogo, rispondendo con competenza e professionalità ai quesiti e alle richieste dei volontari.

Al termine della visita, il Presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e Sindaco di Vallefoglia, Sen. Palmiro Ucchielli, ha ringraziato l’Assessore Avv. Tiziano Consoli per la gradita presenza, l’attenzione riservata al territorio e la disponibilità dimostrata. «La sua visita – ha dichiarato Ucchielli – rappresenta un importante segnale di vicinanza della Regione Marche alle nostre comunità e conferma la volontà di collaborare per rafforzare i servizi, valorizzare il volontariato e sostenere lo sviluppo del territorio con politiche condivise e concrete».