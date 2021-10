Cna: Fano, vaccini no stop per lavoratori e cittadini

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Tour vaccinale per titolari e lavoratori di imprese ma anche cittadini. A collaborare all’organizzazione la CNA di Pesaro e Urbino in accordo con Master Quality – società specializzata in prevenzione, sicurezza e medicina del lavoro su iniziativa di Asur e Regione Marche.

Grazie ad un camper debitamente attrezzato saranno effettuate somministrazioni di vaccino da personale medico presso la Società Cooperativa di Tre Ponti, in via Chiaruccia (zona industriale di Fano), nelle giornate di mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 ottobre con orario continuato dalle ore 10 alle 17.

Le dosi vaccinali saranno somministrate in locali debitamente attrezzati della Cooperativa mentre nel camper saranno presenti le attrezzature mediche necessarie e di supporto alla vaccinazione stessa. Potranno essere somministrate prime e seconde dosi a cittadini e lavoratori che si presenteranno anche senza prenotazioni. Basterà essere muniti di tessera sanitaria e di un documento di riconoscimento.

“Si tratta di un servizio importante – dice Moreno Bordoni, segretario della CNA di Pesaro e Urbino – che permetterà di somministrare il vaccino in tutta sicurezza anche a chi, per vari motivi, non ha avuto modo di farlo fino ad ora. Per la CNA è importante proseguire con forza in questa fase di ripartenza senza ulteriori stop. E’ necessario per questo mettere nelle condizioni imprese e lavoratori di operare senza rischi e nella massima sicurezza. E vaccinarsi per noi è e rimane fondamentale”.

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa – dice Massimiliano Luchetti, direttore di Master Quality – e la nostra collaborazione con Asur nell’individuare un’area idonea allo scopo è stata solo un piccolo contributo alla causa. La prevenzione sul fronte della salute e della sicurezza dei lavoratori è una delle nostre mission non solo aziendali ma anche etica; ecco perché partecipiamo attivamente a questa campagna vaccinale”.

La CNA di Pesaro e Urbino e Master Quality, nel ringraziare l’Asur e il presidente della Cooperativa Tre Ponti, Gino Bartolucci invita dunque lavoratori e cittadini a sfruttare questa possibilità di vaccinarsi senza code, prenotazioni e nella massima tranquillità.

All’atto della somministrazione di eventuali seconde dosi, sarà immediatamente rilasciato il green pass, mentre nel caso di prima somministrazione sarò poi possibile effettuare la seconda in qualsiasi hub vaccinale e senza prenotazione.