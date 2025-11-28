CNA, partito ufficialmente il Premio Cambiamenti

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Prende ufficialmente il via la IX Edizione del Premio Cambiamenti, l’iniziativa nazionale promossa da CNA e dedicata alle nuove imprese italiane che stanno ridisegnando il futuro dell’economia e dei territori. Il titolo scelto per questa edizione è “Nuove Rotte”, un invito rivolto alle nuove imprese a orientare con coraggio il proprio cammino, a costruire mappe nuove e a contribuire alla trasformazione del Paese.

Il Premio è rivolto alle imprese nate dopo il 1° gennaio 2022 e si conferma uno dei più importanti riconoscimenti italiani per l’innovazione diffusa, la creatività e la capacità delle micro e piccole imprese di generare impatto economico e sociale. Nelle scorse edizioni hanno partecipato oltre 8mila imprese, con picchi di oltre mille candidature all’anno e decine di eventi territoriali organizzati dal Sistema CNA in tutta Italia.

Le candidature resteranno aperte fino a gennaio 2026. Seguiranno le fasi di selezione territoriali, regionali e di area nei primi mesi dell’anno, fino ad arrivare alla Finale nazionale, prevista per la fine di aprile.

“Il Premio Cambiamenti è ormai un appuntamento atteso dall’intero ecosistema dell’innovazione”, sottolinea CNA. “Con questa edizione vogliamo valorizzare le imprese che non solo innovano, ma che tracciano nuove rotte, immaginano nuovi scenari e contribuiscono a rendere più competitivo e sostenibile il nostro sistema produttivo”.

Anche per questa edizione viene confermata la partecipazione di Unioncamere, un riconoscimento significativo del ruolo del Premio e della direzione intrapresa dal progetto. Accanto a Unioncamere, CNA sta coinvolgendo nuovi partner istituzionali e privati per ampliare ulteriormente le opportunità di crescita e visibilità per le imprese partecipanti.

Il Premio prevede riconoscimenti economici, percorsi di accompagnamento alla crescita, servizi dedicati, momenti di networking e visibilità nazionale per i migliori progetti candidati.

Le imprese interessate possono candidarsi attraverso il sito ufficiale. www.premiocambiamenti.it