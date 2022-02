Coldiretti Giovani Impresa Pesaro Urbino lancia l’Academy: il futuro è green

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – I giovani agricoltori della provincia di Pesaro Urbino fanno il punto della situazione con Coldiretti che lancia per loro la prima Academy, una scuola politica, economica e sindacale dedicata alle nuove generazioni che hanno scelto il settore primario come traiettoria di futuro: servirà a formarli e permettere loro di contribuire allo sviluppo green del Paese. Un incontro molto partecipato, quello dei giorni scorsi al Monastero di Montebello, ospiti dell’azienda agricola Girolomoni, alla presenza del presidente di Coldiretti PU, Tommaso Di Sante, e della delegata provinciale di Giovani Impresa, Arianna Bottin. Per quest’ultima, a due anni esatti dalla nomina, era il primo incontro in presenza dopo i tanti in remoto nel corso della pandemia.

Tra i relatori anche Francesca Celi, blogger di FraGustoePassione, che ha illustrato ai presenti le potenzialità del digital marketing e dello storytelling. Dal 2016 a oggi circa 1000 giovani hanno partecipato ai bandi per il primo insediamento in agricoltura. A oggi nelle Marche si contano oltre 1500 aziende agricole con alla guida un imprenditore under 35. Rappresentano il 6% del totale delle imprese registrate e sono aumentate del 2,5% rispetto al 2020, secondo un’elaborazione di Coldiretti Marche su dati della Camera di Commercio regionale. Giovani protagonisti, insomma, di un modo nuovo di fare agricoltura. Spesso partendo da zero oppure ammodernando una vecchia attività prima gestita dai padri o dai nonni, i giovani sono orientati verso le nuove attività agricole nel segno della multifunzionalità: trasformazione e vendita diretta, agriturismi, agricoltura sociale. Usano le nuove tecnologie per ampliare il mercato oltre i confini locali e nella stessa coltura dei campi attraverso nuovi macchinari che razionalizzano al meglio le risorse come acqua, fertilizzanti, fitosanitari.

