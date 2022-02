Coldiretti Pesaro Urbino, cinghiali alle porte della città

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – “Non c’è da scherzare sul video dei cinghiali al pascolo sulla rotatoria di Villa Fastiggi perché si tratta dell’ennesimo campanello d’allarme di una fauna selvatica fuori controllo che oltre a fare danni agli agricoltori mette anche a rischio l’incolumità delle persone”. È il commento di Tommaso Di Sante, presidente di Coldiretti Pesaro Urbino alla vista del video che ha fatto il giro dei social non tanto per la presenza degli ungulati sul territorio – realtà di danni quotidiani per gli agricoltori – ma per la loro vicinanza con il centro abitato.

“Così vicini alla città – aggiunge Claudio Calevi, direttore di Coldiretti Pesaro Urbino – non era mai capitato e ora che la caccia è chiusa occorre ancor di più aumentare l’azione dei selezionatori per il contenimento. L’obiettivo è accrescere la sicurezza stradale e limitare i danni alle colture. Gli Atc devono impegnarsi ancora più in questo lavoro di prevenzione”. Sono centinaia gli incidenti stradali che vedono coinvolti gli animali. Secondo l’Osservatorio Asaps le Marche sono al quinto posto della classifica nazionale per incidenti gravi tra automezzi e animali nei quali si sono registrati feriti tra conducenti e persone a bordo. Nei primi sei mesi del 2021 se ne sono registrati 7 contro gli 11 di tutto il 2020. Una statistica che non contempla gli incidenti “minori”: il Piano faunistico venatorio regionale, considerando il 2018, ne aveva contati circa 3 a settimana in tutta la regione con i cinghiali seconda causa di sinistro (35%) dietro ai caprioli (55%).

