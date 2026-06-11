Colli al Metauro verso una gestione sostenibile e condivisa dei rifiuti

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Colli al Metauro (PU) – Il Comune di Colli al Metauro, a partire da luglio del 2023, ha avviato con determinazione il servizio di raccolta porta a porta (PaP) integrale su tutto il territorio comunale, registrando un miglioramento sostanziale della percentuale di rifiuti differenziati, che è passata dal 70,93% del 2022 al 75,05% nel 2023, per poi balzare al 79,05% nel 2024. Nel 2025 abbiamo raggiunto la quota dell’80,23% (dato attualmente in corso di validazione ufficiale da parte della Regione Marche).

Il Gestore ha fornito anche i dati sulla qualità delle frazioni merceologiche avviate a recupero. Le verifiche a campione periodiche di ASET mostrano che, per gli imballaggi in plastica, la percentuale di “frazione estranea” (cioè l’errore nel conferimento) è appena del 10%. Un risultato eccezionale se confrontato con la media del 40% registrata nei comuni che utilizzano ancora i vecchi cassonetti stradali. Anche la qualità di carta e organico mostra valori che si mantengono al di sotto della media degli altri comuni.

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Con il nuovo sistema di raccolta sono stati forniti agli utenti bidoni per la frazione del secco (indifferenziato) dotati di RFID, con cui vengono rilevati gli svuotamenti; in base a questi ultimi, sono state riconosciute agevolazioni ai cittadini più virtuosi con conferimenti di indifferenziato sotto la media.

Ottima è stata la risposta dei cittadini che, fin da subito, hanno aderito con responsabilità al nuovo sistema. Non sono incrementati gli abbandoni, se si escludono sporadici episodi nelle zone periferiche (prontamente monitorati dal servizio di vigilanza ambientale GADIT), mentre l’eliminazione totale dei cassonetti stradali ha rimosso alla radice i principali punti di degrado.

Altra buona pratica che contribuisce alla riduzione della produzione dei rifiuti è il compostaggio domestico, il cui utilizzo tramite compostiera è stato regolamentato a partire dal 2018. L’uso della compostiera è stato premiato, già dal 2021, con l’incremento della riduzione della tariffa variabile dal 5% al 25%. Siamo arrivati a vantare circa 360 utenze che si adoperano nel fare il compostaggio.

Tuttavia, nonostante i buoni risultati raggiunti, occorre comunque tendere a un miglioramento continuo, riducendo la produzione dei rifiuti indifferenziati e promuovendo buone pratiche per il conferimento dei rifiuti riciclabili.

Nell’ottica di questo miglioramento continuo, annunciamo che nei prossimi mesi aprirà ufficialmente il Centro del Riuso presso il Centro di Raccolta Differenziata (CRD) di Calcinelli (Via Laghi).

Il Centro del Riuso, realizzato grazie alla collaborazione tra Comune, Aset S.p.A. e Regione Marche, sarà dotato di sistemi di catalogazione e pubblicizzazione (anche online) dei beni fruibili dagli utenti, che potranno pertanto recarsi presso la struttura in caso di presenza di beni di loro interesse. Potranno essere conferiti, da parte dei cittadini residenti nel Comune di Colli al Metauro, oggetti che non hanno perso la loro funzionalità e che sono quindi suscettibili di riuso, con l’obiettivo di intercettare beni che altrimenti confluirebbero in discarica.