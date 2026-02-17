Competenze digitali, un successo il progetto di 50&Più con l’Istituto Benelli

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Tre corsi da 4 lezioni ciascuno; 2,5 ore a lezione per un totale di 10 ore a corso; 35 “allievi” senior partecipanti; 15 “docenti” junior. Sono questi i numeri del progetto di alfabetizzazione digitale pensato da 50&PIU’ e realizzato grazie alla collaborazione dell’Istituto Benelli di Pesaro. I corsi si sono svolti nelle aule informatiche dell’Istituto Benelli tutti i giovedì dal 6 novembre al 12 febbraio dove, in una sorta di mismatch generazionale, i ragazzi si sono confrontati con gli associati di 50&PIU’ instaurando un dialogo costruttivo che ha visto da una parte gli studenti sviluppare e spiegare l’abc del computer, dalle nuove tecnologie alla navigazione in Internet, dall’uso della posta elettronica ai social network mentre i senior hanno raccontato la propria vita professionale e lavorativa e le esperienze fatte nel corso degli anni.

Presso la sede di Confcommercio Marche Nord sono stati consegnati gli attestati di riconoscimento ai 35 allievi “senior” partecipanti alla presenza dei 15 docenti “junior”.

“Bilancio molto positivo, un’ottima partecipazione – ha sottolineato Patrizia Caimi presidente di 50&Piu’ –. L’alfabetizzazione digitale dei Senior contrasta l’emarginazione e permette un ruolo più partecipativo all’interno della società, configurandosi come un elemento di vantaggio per l’invecchiamento attivo. Inclusione digitale significa dunque inclusione sociale, uguaglianza e pari opportunità. Per i giovani è stata occasione di mettere alla prova il loro sapere. Un sincero ringraziamento va al Dirigente Raffaele Balzano, alla professoressa Enrica Morena, al tutor Walter Castaldelli e a tutto l’Istituto Benelli per la collaborazione prestata”.

“Ogni ragazzo ha avuto un adulto a cui ha insegnato le applicazioni su pc e smartphone. E’ stata per tutti – ha proseguito la professoressa Enrica Morena – una valida esperienza che pensiamo di ripetere in futuro”.

“Gli studenti della classe IV indirizzo elettronica hanno insegnato le basi per alcune delle esigenze in ambito digitale di persone senior – ha aggiunto il dirigente scolastico dell’Istituto Benelli Raffaele Balzano -. Ogni adulto a contatto con un alunno che oltre alle basi ha risposto alle specifiche esigenze di utilizzo che la persona più grande richiedeva”.

Un corso particolarmente proficuo alla luce anche dei numerosi fatti di cronaca in cui si è evidenziato come molte persone “in là con gli anni” non siano ancora capaci di fare un uso qualificato, competente e sicuro della tecnologia, rendendoli particolarmente vulnerabili alle insidie della Rete come l’infodemia (la sovrabbondanza di informazioni imprecise, superficiali e non sottoposte ad alcun controllo), la violazione della privacy e le truffe online.

Oggi l’alfabetizzazione digitale non è più un optional ma uno strumento essenziale della vita quotidiana e dello sviluppo sociale. La difficoltà di usare internet si presenta come fattore discriminante che impatta negativamente sulle relazioni sociali, sull’accesso alle informazioni e sulla fruizione di servizi essenziali, come la prenotazione di prestazioni sanitarie o lo svolgimento di operazioni bancarie.