Confcommercio Marche Nord ha incontrato il nuovo questore Clemente

Pesaro – Confcommercio Marche Nord ha ricevuto questa mattina, nella sede di strada delle Marche, il nuovo questore di Pesaro e Urbino Raffaele Clemente. All’incontro sono intervenuti il direttore generale Amerigo Varotti, il presidente Angelo Serra e il vicedirettore Agnese Trufelli. Tanti i temi affrontati. “Un incontro piacevole e proficuo. Ci siamo confrontati con il nuovo questore, persona di notevole spessore, sulle questioni relative alla sicurezza del nostro territorio. Abbiamo rinnovato la nostra volontà di collaborare con le forze dell’ordine. Si è parlato di sviluppo economico legato alla sicurezza, soprattutto in settori strategici come turismo, commercio e servizi”.

Ci si è poi confrontati sulle lunghe residenze: “Il questore è rimasto favorevolmente impressionato da Pesaro e dalla nostra provincia per la qualità della vita, la sostanziale tranquillità, i servizi e ha immaginato, e noi condividiamo, che questi luoghi siano adatti per la terza età, per trascorrere il dopo lavoro, il periodo della pensione. Del resto anche la rivista della terza età americana AARP, qualche anno fa, suggeriva le Marche come una delle 10 mete al mondo, dove andare a vivere. Si può lavorare insieme per creare una rete di appartamenti e strutture, insieme anche alle associazioni di pensionati, per concretizzare questa progettualità che consideriamo molto interessante”.

Al termine Confcommercio ha consegnato al questore le guide dell’Itinerario della Bellezza.