Confcommercio Marche Nord piange la scomparsa di Giuseppe Colomboni

Pesaro – La Confcommercio di Pesaro e Urbino/Marche Nord piange la scomparsa di Giuseppe Colomboni storico albergatore e dirigente sindacale e si stringe con affetto alla famiglia.

Il direttore generale di Confcommercio Amerigo Varotti lo ricorda così: “Colomboni è stato per anni Presidente della nostra Associazione Albergatori di Fano – Torrette – Marotta, vice presidente dell’Unione Provinciale Albergatori (oggi Federalberghi) e dirigente della Confcommercio. Un uomo, un imprenditore, con il quale abbiamo condiviso tante battaglie perché lui era sempre in prima linea, impegnato e deciso, a fianco degli imprenditori del turismo per lo sviluppo turistico ed economico del nostro territorio. Giuseppe, anzi per me Peppe, era un amico, un prezioso consigliere, un imprenditore di successo, capostipite di una famiglia di imprenditori turistici a cui va la nostra e mia solidarietà. Tra pochi giorni, il 23 ottobre, avrebbe festeggiato 98 anni. Ci, mi, mancherà tantissimo.

Un abbraccio a tutti i famigliari: a Emanuele, Anna, al genero Giorgio ed alla nipote Elisa nostri dirigenti”.