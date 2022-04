Confesercenti incontra il gruppo dirigente Assoviaggi nazionale in visita nelle Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Si è svolta lo scorso fine settimana a Urbino, una visita informale del Presidente Assoviaggi Nazionale Gianni Rebecchi e del gruppo dirigente dell’Associazione che si sono incontrati, nell’occasione, con i responsabili Confesercenti di Pesaro e Urbino e delle Marche. Erano presenti tra gli altri in rappresentanza dell’Associazione di categoria, il direttore provinciale Alessandro Ligurgo e il direttore regionale Roberto Borgiani.

L’incontro è stato utile per confrontarsi sulle difficoltà che vive il settore del turismo dopo oltre due anni di pandemia ed una crisi internazionale in corso. Tra i temi affrontati, l’urgenza di avere certezze sui nuovi ammortizzatori sociali, le prospettive legate alla digitalizzazione e alla formazione continua, oggi quanto mai necessaria per il settore, e le nuove opportunità del Recovery Plan, approvato lo scorso anno dall’Italia per rilanciarne l’economia dopo il periodo di difficoltà legato alla crisi sanitaria.

Pubblicità

Prossimo appuntamento alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano dove Confesercenti sarà presente con i propri operatori e con nuovi progetti.