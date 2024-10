Conoscere internet e i servizi ‘smart’: alla MeMo i corsi di Bussola digitale

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Casa della cultura, biblioteca multimediale e anche ‘Punto di facilitazione digitale’: la Mediateca Montanari si conferma multitasking e, nell’ambito del progetto Bussola digitale, finanziato dalla Regione Marche, si prepara ad offrire al pubblico (fanese ma non solo) una serie di appuntamenti utili ad approfondire le piccole-grandi problematiche legate ad internet e ai suoi servizi. Dalla Pec alle ‘fake news’, dallo Spid all’intelligenza artificiale: a cominciare da venerdì 25 ottobre (si parte con una lezione sull’uso dello smartphone) fino a venerdì 21 febbraio, sempre con orario 16-18, saranno ben 15 i corsi tenuti dal facilitatore digitale Federico Alfonsi. “Ci sono diversi motivi per cui un cittadino dovrebbe seguire i corsi di Bussola digitale in biblioteca – spiega la responsabile del Sistema bibliotecario comunale Valeria Patregnani – La digitalizzazione influenza ormai moltissimi aspetti della vita quotidiana, come la gestione delle finanze, la comunicazione con familiari e amici, fino all’accesso ai servizi pubblici. Imparare a usare le risorse e gli strumenti digitali con competenza può migliorare la qualità della vita.

E poi partecipare a questi corsi non solo arricchisce il proprio bagaglio, ma contribuisce anche a creare una società più informata e inclusiva”. Entusiasta anche l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi: “I corsi sull’uso competente degli strumenti software e hardware ci permettono di aiutare i cittadini in modo trasversale e su più fronti – commenta – Innanzitutto la formazione riduce il rischio di cadere nelle truffe online o nei furti di dati. Inoltre, la consapevolezza nell’utilizzo del pc, di internet in particolare, può essere uno degli strumenti, anche per i genitori, con cui prevenire e contrastare il cosiddetto ‘cyberbullismo’. Da ultimo, ma non meno importante, acquisire competenze digitali vuol dire accedere più facilmente ai nuovi servizi della pubblica amministrazione che sono sempre più smart”. Corsi gratuiti e ad ingresso libero, ma con prenotazione: info allo 0721 887834.

Di seguito, i corsi nel dettaglio:

Corso 1 – 25/10/2024 – 16:00-18:00 – I segreti dello smartphone: come utilizzarlo al meglio

Corso 2 – 08/11/2024 – 16:00-18:00 – C’è posta per te: tutto quello che c’è da sapere sulla posta elettronica

Corso 3 – 15/11/2024 – 16:00-18:00 – SPID e CIE, le nuove identità digitali

Corso 4 – 22/11/2024 – 16:00-18:00 – Navigare in rete in totale sicurezza

Corso 5 – 29/11/2024 – 16:00-18:00 – Sicurezza informatica. Conoscerla per proteggere i bambini

Corso 6 – 06/12/2024 – 16:00-18:00 – Trovare nuove opportunità di lavoro online

Corso 7 – 12/12/2024 – 16:00-18:00 – Rinnovo patenti: il Portale dell’automobilista e pagamenti con Pago PA

Corso 8 – 20/12/2024 – 16:00-18:00 – Strumenti digitali della Regione Marche e dei Comuni. Quali sono e come usarli

Corso 9 – 10/01/2025 – 16:00-18:00 – Chi cerca trova! Diventare bravi con i motori di ricerca e l’AI

Corso 10 – 17/01/2025 – 16:00-18:00 – Il nuovo portafoglio digitale Europeo: IT Wallet

Corso 11 – 24/01/2025 – 16:00-18:00 – Shopping digitale: Gli strumenti per comprare e vendere online

Corso 12 – 31/01/2025 – 16:00-18:00 – Excel power. Tutti i trucchi per utilizzare i fogli di calcolo in modo smart

Corso 13 – 07/02/2025 – 16:00-18:00 – Fake news e truffe online. Riconoscerle per difendersi sui social media

Corso 14 – 14/02/2025 – 16:00-18:00 – Intelligenza Artificiale. Cos’è, come funziona e a cosa serve in parole semplici

Corso 15 – 21/02/2025 – 16:00-18:00 – Storytelling digitale. Come creare contenuti multimediali per il digitale