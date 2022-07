“Conterranea”: Cartoceto, ultima tappa nelle terre dell’unica DOP Olearia delle Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Cartoceto (PU) – Ultima tappa per Conterranea, il format voluto dai Comuni dell’areale della DOP ovvero Cartoceto, Mombaroccio, Colli al Metauro e Fano e dalla Pro Loco Cartoceto, Pro Loco Mombaroccio, Pro Loco Serrungarina, Pro Loco Montemaggiore al Metauro e Pro Loco Saltara con il patrocinio del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa delle Marche e con il supporto del main sponsor Osteria del Cardinale, che conclude il suo viaggio nelle terre della DOP Cartoceto sabato 9 luglio alle ore 20.30 nello splendido belvedere di Piazza Marconi a Cartoceto, comune capofila dell’areale.

Qui, con alle spalle il Teatro del Trionfo e lo sguardo che si posa sulla fitta distesa di ulivi argentati che si spande sino al mare, si chiude il viaggio che da Fano ha toccato i comuni di Colli al Metauro e Mombaroccio, presentando un territorio plurale capace di raccontare tanti itinerari possibili tra scienza, storia, spiritualità, arte e enogastronomia. Il menù sarà curato dalla chef Eva-Maria Walch del main sponsor “Osteria del Cardinale” affiancata nel racconto di vini e oli dal sommelier Otello Renzi.

«Conterranea – spiega il Sindaco Enrico Rossi – nasce come naturale evoluzione del percorso iniziato nel 2014 quando abbiamo deciso di riformulare la storica mostra mercato dell’olio e dell’oliva, dandole la veste di vero e proprio festival. L’obiettivo successivo, sin da subito chiaro, era quello di ricreare, fuori dalla cinta muraria di Cartoceto, altri momenti topici di promozione e valorizzazione della DOP Cartoceto, attraverso un format che nobilitasse l’eccellenza agroalimentare, mantenendone salde le radici sul nostro territorio e al tempo stesso aumentandone la consapevolezza nell’intero areale di produzione.

In questo senso, Conterranea si colloca perfettamente all’interno della strategia che sta sviluppando la Regione Marche: promuovere e narrare un territorio plurale, valorizzandone i suoi principali asset e cluster turistici, attraverso un’azione corale. Come nel nostro caso, in cui muovendo dalla DOP Cartoceto, ricchezza che accomuna i territori di Cartoceto, Mombaroccio, Colli al Metauro e Fano, si racconta l’immenso patrimonio che questi luoghi vantano e che è possibile declinare in tanti itinerari turistici: enogastronomici, scientifico-culturali, storici, naturalistici, spirituali.

Non a caso – conclude Rossi – le diverse cene-spettacolo di Conterranea sono occasioni per far incontrare in uno stesso magico luogo d’autore, grazie alle narrazioni teatrali e musicali, le prelibatezze enogastronomiche del nostro territorio, le storie, la musica di qualità sviluppata secondo il concept della serata e i percorsi di conoscenza delle possibilità turistico-culturali che i nostri territori sanno offrire».

La serata di Cartoceto muove dal percorso spirituale iniziato a Mombaroccio presso il Santuario del Beato Sante e conduce ad un altro luogo della fede, il Santuario di Santa Maria del Soccorso a Cartoceto. Da qui si gode della vista di una distesa di ulivi che l’attore-viaggiatore Filippo Paolasini attraverserà simbolicamente in racconti intrisi di aneddoti, storie e riflessioni, sino a raggiungere il Teatro del Trionfo, luogo in cui si compie la magia di unire in una sola radice “colere”, cultura e coltivazione, dal momento che il teatro sorge su un antico frantoio. Ad accompagnare questo racconto, la musica della Musicamdo Jazz Orchestra, big band marchigiana più volte protagonista nel programma di Rai1 Linea Verde con alla voce Alessandra Doria, eccellente vocalist recentemente in tour con i Tiromancino. Una big band che restituirà con la ricchezza del suono l’insieme di personaggi, storie, percorsi, strade, cibi di una terra plurale e unica al tempo stesso.

Ingresso alle singole serate: 50,00 euro (il costo comprende l’ingresso al concerto-spettacolo e la cena).

INFO E PRENOTAZIONI: PRENOTAZIONI: Osteria del Cardinale, tel. 3802025920 / INFO: Punto IAT: 0721 898437