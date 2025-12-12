Corinaldo, il Natale che scalda il cuore

Pesaro – Corinaldo torna a vestirsi di festa con il “Gran Natale 2025”, trasformando il borgo in un luogo accogliente, luminoso e ricco di proposte per grandi e piccoli. Le vie del centro storico, tra pietre antiche e scorci suggestivi, offrono un’atmosfera calda e coinvolgente che richiama tanti visitatori.
Domenica 14 dicembre il paese si animerà con eventi diffusi, musica, spettacoli e tante attività per vivere insieme lo spirito delle festività. In via del Corso, dalle 10 alle 19, il Mercatino di Natale proporrà prodotti artigianali, specialità locali e idee regalo che raccontano le Marche attraverso il lavoro dei produttori del territorio. Nel pomeriggio, dalle 16.00, il centro storico si trasformerà crando l’atmosfera magica del Natale: laboratori creativi, giochi, l’Ufficio Postale degli Elfi, esperienze immersive in 3D e l’attesa discesa acrobatica di Babbo Natale da Palazzo MA.
Non mancheranno musica dal vivo, esibizioni di danza, iniziative culturali e spazi dedicati ai bambini.
Grande successo anche per la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita a Porta del Mercato, ormai punto di ritrovo per famiglie e ragazzi, incorniciata dalla cinta muraria medievale. Il Natale di Corinaldo è anche cultura: il Teatro Carlo Goldoni propone spettacoli e concerti per tutte le età, mentre la Biblioteca Comunale accoglie i più piccoli con letture animate e laboratori. A completare il percorso, le mostre “Mirabilia Marche”, dedicata a Claudio Ridolfi, e il 40° Concorso Fotografico “Mario Carafòli”, che offrono uno sguardo profondo sulla storia e sull’identità locale.
Tra le tradizioni più amate tornano la Casa di Babbo Natale, il Presepe artistico-meccanico della Contrada Santa Apollonia e gli allestimenti luminosi che rendono il borgo ancora più suggestivo. Il Gran Natale di Corinaldo è un invito ad incontrarsi, riscoprire la bellezza dei piccoli gesti e vivere la magia delle feste in uno dei borghi più caratteristici delle Marche.
Info e programma completo: www.corinaldoturismo.it
Programma Domenica 14 dicembre – Ingresso Libero
Via del Corso dalle ore 10.00 alle 19.00
Centro Storico dalle ore 16.00 – Il Castello di Babbo Natale
Piazzetta della Rotonda dalle 18.00
• Osservazione del cielo notturno con gli astrofili del gruppo N.A.S.A. Senigallia