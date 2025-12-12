Corinaldo, il Natale che scalda il cuore

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Corinaldo torna a vestirsi di festa con il “Gran Natale 2025”, trasformando il borgo in un luogo accogliente, luminoso e ricco di proposte per grandi e piccoli. Le vie del centro storico, tra pietre antiche e scorci suggestivi, offrono un’atmosfera calda e coinvolgente che richiama tanti visitatori.

Domenica 14 dicembre il paese si animerà con eventi diffusi, musica, spettacoli e tante attività per vivere insieme lo spirito delle festività. In via del Corso, dalle 10 alle 19, il Mercatino di Natale proporrà prodotti artigianali, specialità locali e idee regalo che raccontano le Marche attraverso il lavoro dei produttori del territorio. Nel pomeriggio, dalle 16.00, il centro storico si trasformerà crando l’atmosfera magica del Natale: laboratori creativi, giochi, l’Ufficio Postale degli Elfi, esperienze immersive in 3D e l’attesa discesa acrobatica di Babbo Natale da Palazzo MA.

Pubblicità

Non mancheranno musica dal vivo, esibizioni di danza, iniziative culturali e spazi dedicati ai bambini.

Grande successo anche per la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita a Porta del Mercato, ormai punto di ritrovo per famiglie e ragazzi, incorniciata dalla cinta muraria medievale. Il Natale di Corinaldo è anche cultura: il Teatro Carlo Goldoni propone spettacoli e concerti per tutte le età, mentre la Biblioteca Comunale accoglie i più piccoli con letture animate e laboratori. A completare il percorso, le mostre “Mirabilia Marche”, dedicata a Claudio Ridolfi, e il 40° Concorso Fotografico “Mario Carafòli”, che offrono uno sguardo profondo sulla storia e sull’identità locale.

Tra le tradizioni più amate tornano la Casa di Babbo Natale, il Presepe artistico-meccanico della Contrada Santa Apollonia e gli allestimenti luminosi che rendono il borgo ancora più suggestivo. Il Gran Natale di Corinaldo è un invito ad incontrarsi, riscoprire la bellezza dei piccoli gesti e vivere la magia delle feste in uno dei borghi più caratteristici delle Marche.

Info e programma completo: www.corinaldoturismo.it



Programma Domenica 14 dicembre – Ingresso Libero

Via del Corso dalle ore 10.00 alle 19.00



Mercatino di Natale

Centro Storico dalle ore 16.00 – Il Castello di Babbo Natale



La Fabbrica di Pasticceria

La Fabbrica dei Giocattoli degli gnomi

L’Ufficio Postale di Babbo Natale

Polo Nord

La meravigliosa casa di Babbo Natale

Christmas Craft Labs – Officina di Natale a cura di Corilab

Natale 3D – Esperienza natalizia immersiva con visore virtuale

TSO Trova Scopri Osserva a cura dell’Associazione Combusta Revixi

Arriva Babbo Natale – Discesa acrobatica del simpatico vecchietto da Palazzo MA

Parata e spettacolo a cura di Gruppo Storico Città di Corinaldo Combusta Revixi

Eramnesia Duo musicale acustico

Esibizione della scuola di danza Baila con Rosi

Mercatino delle bambine e dei bambini delle scuole Tiro a Segno e Andrea Veronica

Pittrici per hobby – Rossella Pascucci e Manuela Roccheggiani espongono le loro tele d’arte moderna, floreale e pop (dalle 15.00)

Castagne e vin brulé a cura di Pro Loco Corinaldo e Coldiretti

Christmas Playlist con Dj-set

Piazzetta della Rotonda dalle 18.00

• Osservazione del cielo notturno con gli astrofili del gruppo N.A.S.A. Senigallia