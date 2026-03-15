Craft surfing a Pesaro, inaugurata ieri la bottega ospitale

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Pesaro – Successo per la tappa pesarese di Craft Surfing, il progetto di botteghe ospitali ideato da CNA in collaborazione con la Regione Marche. Un pomeriggio all’insegna della bellezza ha preceduto l’inaugurazione dell’iniziativa a Casa Bucci con la visita guidata ai Musei Civici con le ceramiche dal ‘400 al ‘700 e la mostra dedicata a Ferruccio Mengaroni. A seguire la visita alle Ceramiche Molaroni in via Luca della Robbia.

Un’esperienza che ha saputo raccontare come l’artigianato, in particolare quello della ceramica, abbia saputo esprimere nel tempo bellezza, arte, storia e anche innovazione. Un viaggio affascinante ed avvincente che ha poi portato i partecipanti a Casa Bucci per l’inaugurazione di Craft Surfing alla quale hanno partecipato tra gli altri la presidente nazionale di CNA Artistico Tradizionale, Elena Balsamini che ha elogiato lo spirito di un progetto che crea contaminazioni e conoscenze e che potrebbe diventare un modello a livello nazionale. A portare il saluto dell’amministrazione comunale, il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini.

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“Craft Surfing – ha detto Vimini – racconta benissimo lo spirito di una città come Pesaro, creativa per vocazione, dove musica e saper fare artigiano diventano occasioni di incontro e di comunità”. Ed ancora “Casa Bucci si conferma un luogo speciale, capace di accogliere esperienze artistiche diverse e di farle dialogare tra loro, come è accaduto con la delegazione di artigiane e artigiani in visita”.

Per un mese a partire da oggi Casa Bucci in strada della Romagna 143 ospiterà quattro attività artigiane con una esposizione dei loro prodotti. Tra loro ci sono Feel Bottega Artigiana di Filippo Damiani di Ancona, specializzata in lavorazione del cuoio (cinte, borse, zaini); Macrabalu di Lucia Baroli di Filottrano con le sue creazioni in macramè (portavasi sospesi, da parete, oggetti e accessori di design per la tavola, specchi, arazzi e oggettistica). Ed ancora FlamboFun di Roberta Cardinali di Porto Sant’Elpidio (Fermo), con le sue lampade e giochi per bambini in legno. Infine, FedeMorgana, il laboratorio atelier di Federica Carone di Marotta con i suoi abiti da sposa e da cerimonia. L’ingresso all’esposizione, negli orari di Casa Bucci, è gratuito.