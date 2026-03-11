Craft surfing, il viaggio dell’artigianato artistico delle Marche approda a Pesaro

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Maestri artigiani, artisti che nelle loro botteghe ospitano colleghi provenienti da altre città della regione. Botteghe ospitali – meglio – Craft Surfing: questo il nome del progetto ideato da CNA Marche giunto alla sua seconda edizione, sabato approderà a Pesaro. Dopo quella di Olivia Monteforte nel 2024, la bottega “ospitale”, questa volta sarà Casa Bucci. Un luogo magico pieno di storia, genialità, manualità, punto di incontro di artisti, artigiani, designer. Un luogo-laboratorio dove si è sempre osato, sperimentato, dove la materia si è trasformata, dove la tradizione ha incontrato la modernità.

E dunque dopo il successo delle tappe a Chiaravalle e Fermo, Craft Surfing prosegue il suo viaggio con il terzo appuntamento in programma sabato 14 marzo, dove per l’appunto Casa Bucci in strada della Romagna 143 accoglierà le creazioni di altri artigiani marchigiani dando vita a un nuovo momento di incontro tra creatività, tradizione e comunità.

L’inaugurazione della bottega (ore 18), sarà preceduta da due visite che seguono il fil rouge dedicato alla ceramica: si visiteranno i Musei civici di Palazzo Mosca che espone tra i tanti capolavori ceramiche dal ‘400 al ‘700 e la mostra temporanea “Ferruccio Mengaroni, il Genio della Ceramica”; a seguire la storica bottega Molaroni nel centro storico di Pesaro.

L’evento sarà aperto al pubblico e completamente gratuito e rappresenterà un’occasione speciale per entrare nelle botteghe artigiane, conoscere da vicino le tecniche di lavorazione e dialogare con chi ogni giorno trasforma materia, passione e talento in oggetti unici.

CNA di Pesaro e Urbino invita gli appassionati di artigianato e i curiosi a partecipare a questa iniziativa che mette al centro il valore del saper fare e la bellezza delle produzioni artigianali del territorio. Info: 0721-426195