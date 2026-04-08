Credito d’imposta ZES, Carloni (Lega): “Esteso alle imprese agricole e ittiche di Marche e Umbria”

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Roma – “Il mio emendamento per estendere chiaramente il credito d’imposta ZES unica anche alle imprese agricole, della pesca e dell’itticoltura delle Marche e dell’Umbria non è stato votato in Commissione Bilancio perché i ministeri competenti hanno deciso di correggere direttamente l’errore tecnico. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le imprese di Marche e Umbria potranno già fruire del credito d’imposta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, aggiornando i modelli per le comunicazioni preventive. Obiettivo raggiunto: le nostre imprese agricole e ittiche avranno il beneficio senza complicazioni burocratiche. Continuiamo a lavorare per rendere più semplice e conveniente investire nelle nostre terre”.

Così il deputato della Lega Mirco Carloni, presidente della commissione Agricoltura alla Camera.

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