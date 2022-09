Croce Rossa: al via a Pesaro la XXVII Edizione delle Gare nazionali di primo soccorso

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Tutto pronto a Pesaro per la XXVII Edizione delle Gare Nazionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana, in programma il 16 e 17 settembre. La competizione, organizzata con il supporto del Comitato regionale Marche della CRI e del Comitato di Pesaro della CRI, vedrà i Volontari, suddivisi in 15 squadre regionali, impegnati in diversi scenari di emergenza allestiti ad hoc, sfruttando i luoghi più caratteristici della città come teatri di intervento. La gara permetterà di confrontare e valutare, in un contesto sereno ma estremamente scrupoloso, la loro preparazione.

La cerimonia di apertura della manifestazione si terrà venerdì 16 settembre, dalle ore 18:30, con i

partecipanti che sfileranno nel centro storico di Pesaro, da Piazza del Popolo a Piazzale della Libertà, dove,

alla presenza delle autorità civili e militari, verrà dato il via ufficiale alle Gare Nazionali.

All’incontro parteciperanno Rosario Valastro (Vicepresidente della Croce Rossa Italiana), Matteo

Camporeale (Vicepresidente della Croce Rossa Italiana e Rappresentante Giovani), Cecilia Crescioli

(Segretario Generale della CRI), Antonello Colosimo (Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo

sulla CRI), Roberta Fusacchia (Direttore di Area Programmi e Sviluppo Associativo della CRI), Andrea Galvagno (Presidente del Comitato regionale Marche della CRI), i Consiglieri del Direttivo regionale Marche della CRI Marco Mazzanti, Andrea Corinaldesi, Maria Serena Rosini (Vice Presidente), Andrea Cecchini (Vice Presidente e Rappresentante Giovani), Andrea Passamonti (Referente regionale CM) e Carmen Gregoretti (Ispettrice Regionale II.VV.).

Saranno inoltre presenti all’evento inaugurale della competizione: Stefano Stefoni (Dirigente Direzione

Protezione Civile e Sicurezza del Territorio), Mauro Perugini (Responsabile Ufficio Volontariato della

Regione Marche – Servizio Protezione Civile), Filippo Saltamartini (Assessore alla Sanità della Regione

Marche), Dominga Cardascia (Funzionario regionale Ambito Emergenza e Defibrillazione), Stefano Aguzzi

(Assessore con delega alla Protezione Civile della Regione Marche) e Gaetano Bocci (ARES).

Sponsor della manifestazione: Meber, Olmedo Special Vehicles, BMM Instrumests, Medical Fast.

Partner tecnici e sostenitori: Bird, Fondazione Banco Farmaceutico, Hytera, Caffe Pascucci, Coop Alleanza

3.0, Garden Center Florio, Villa Cattani Stuart, Azienda Agraria Guerrieri.

Per informazioni e accrediti stampa:

Alessandra Filograno – 334 6837712 – alessandra.filograno@cri.it

Marco Ottaviani – 370 1301024 – marco.ottaviani@cri.it