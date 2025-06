Cup Marche, occhio alle truffe

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Nella moltitudine di truffe messe in atto ai danni soprattutto di anziani, colpisce quella del CUP. I malviventi contattano ignari cittadini con un SMS esca, da parte del CUP che invita gli utenti a richiamare un numero telefonico che inizia per 899. La Regione Marche e in particolare l’Assessorato alla Sanità invitano a diffidare di questi messaggi, che sono in realtà dei tentativi di frode online. Gli sms ingannevoli che sembrano provenire dal Centro Unico di Prenotazione e richiedono di richiamare dei numeri 899 per avere informazioni importanti, in realtà sono truffe: queste numerazioni sono utilizzate per servizi di intrattenimento o vendita di prodotti/servizi che addebitano costi elevati ai chiamanti. Pertanto è bene non rispondere agli sms e non richiamare, anzi segnalare i tentativi di truffa alle autorità competenti (es. la Polizia Postale).

Il Centro Unico di Prenotazione CUP Marche non manda SMS agli utenti invitandoli a richiamare un numero telefonico che inizia per 899. Se ricevete un messaggio del genere, si tratta di una truffa e si invita a NON richiamarlo.

Pubblicità

Gli unici numeri istituzionali sono: numero verde gratuito 800.098.798 (se chiamate da rete fissa) oppure 0721.1779301 (se chiamate da rete mobile con costi a carico dell’utente in base alle tariffe stabilite dal suo gestore telefonico). Il call-center del Centro Unico di Prenotazione è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13. Per contattare il CUP regionale è anche possibile recarsi agli sportelli Cup presenti in ogni struttura sanitaria del territorio regionale.