Cure palliative, l’Hospice pediatrico sarà a Fano

Fano (PU) – “L’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Regionale della risoluzione riguardante le cure palliative pediatriche che porterà a Fano ‘l’Hospice Pediatrico’ è una notizia di cui sono estremamente felice. Colgo l’occasione per esprimere un plauso e un ringraziamento a tutti i consiglieri regionali, in particolare a quelli fanesi che, con il proprio parere favorevole, hanno compreso la rilevanza di questo impegno. Ora avanti con la destinazione delle risorse e la definizione della cornice normativa per la realizzazione della struttura”. Così il sindaco Massimo Seri dopo l’approvazione del consiglio regionale della risoluzione relativa alla costruzione della Rete delle Cure Palliative Pediatriche nelle Marche.

“L’ex Ospedaletto – continua Seri – diventerà la nuova struttura per l’Hospice pediatrico, distaccamento del centro principale che è collocato nell’ospedale Salesi ad Ancona. E’ un risultato denso di valore e di importanza in quanto riconosce dignità e sostegno alle famiglie e ai piccoli pazienti affetti da malattie gravi. Senza dimenticare che questo riconoscimento valorizza la nostra sensibilità verso i più piccoli, poiché da 30 anni siamo la ‘Città delle Bambine e dei Bambini'”.

Seri va avanti e mette a fuoco le priorità di intervento: “Ora non dobbiamo perdere tempo. Attendiamo dalla Regione la destinazione delle risorse e come amministrazione ci mettiamo a disposizione per definire tutte le questioni amministrative e urbanistiche relative all’area individuata. Insieme ad Asur ci impegneremo per rendere operativa la sede dell’ex Ospedaletto che rispecchia i requisiti necessari per ospitare la sede dell’Hospice pediatrico. Un pensiero lo voglio dedicare a chi in questi anni si è speso con abnegazione verso questa causa, tra cui l’associazione Maruzza e il suo presidente Elmo Santini”.