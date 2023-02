Da Fano partono gli incontri territoriali per i fabbisogni formativi aziendali

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Partire dai territori per pianificare le politiche regionali, attivando azioni formative mirate alle esigenze delle imprese marchigiane. È il percorso avviato dalla Regione Marche per formare le professionalità necessarie al sistema produttivo locale. A Fano è iniziato il ciclo di incontri territoriali con gli operatori della formazione, allo scopo di definire i fabbisogni professionali da attivare con la nuova programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo (Fse+ 2021/2027) e del programma Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori) del Pnrr. “Vogliamo ascoltare tutte le associazioni di categoria e i rappresentanti dei lavoratori”, ha affermato l’assessore al Lavoro Stefano Aguzzi, nel suo intervento di apertura dell’incontro.

È necessario capire quali siano “le esigenze tendenziali che hanno le nostre imprese, che tipo di professionalità serve e serviranno per poter rendere maggiormente funzionali le attività sui nostri territori. Quando avremo fatto una sintesi complessiva, avremmo un’idea precisa su come impiegare i fondi e canalizzare le risorse disponibili, formando lavoratori adatti a inserirsi nel mondo del lavoro e delle imprese dei nostri territori”. Un percorso di ascolto, ha evidenziato l’assessore, “non realizzato in passato. Credo sia giusto farlo ora, di fronte a un mondo del lavoro in continuo cambiamento. È necessario porsi in ascolto per finalizzare al meglio le risorse formative disponibili per il prossimo settennio”.

L’incontro di Fano si è svolto presso la Mediateca “Montanari”. Numerosissima è stata la partecipazione di rappresentanti dell’associazionismo industriale, commerciale, cooperativo, artigianale, sindacale, delle libere professioni, del settore alberghiero, delle piccole imprese e degli esercenti. In precedenza i dirigenti regionali della Formazione hanno illustrato le opportunità esistenti e quanto realizzato, come base di partenza per individuare le linee su cui focalizzare i nuovi finanziamenti. La dotazione di risorse a disposizione della nuova programmazione, hanno detto, “è più ricca rispetto al passato. Siamo di fronte a una sfida che dobbiamo vincere spendendo le risorse bene, velocemente e in maniera efficace, indirizzandole verso gli interventi utili per la crescita dell’occupazione e per soddisfare le esigenze delle imprese”. L’evento di Fano verrà replicato, dal 17 febbraio al 24 marzo, ad Ancona, Fermo, Pesaro, Civitanova Marche, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.