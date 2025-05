Dal 16 al 18 maggio torna il Fano Fitness Festival

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Spazi triplicati al Pincio e un vero e proprio Festival della Psicologia in una location tutta nuova. Sono soltanto alcune delle novità dell’attesa seconda edizione del Fano Fitness Festival, l’evento dedicato al fitness e al benessere psicofisico che trasformerà il centro storico in una palestra a cielo aperto. Dal 16 al 18 maggio gli appuntamenti da segnare in calendario, all’interno di un programma ancora più ricco e sempre finalizzato alla diffusione di una cultura dello sport e del benessere per tutte le età. Organizzato dall’ASD Fano Fitness Festival, l’evento gode del patrocinio del Comune di Fano e della Regione Marche, a riprova di come la promozione del territorio rientri tra i suoi principali obiettivi. Rinnovata anche la proficua collaborazione con ASI e con BCC Fano, che riserva ai propri soci una scontistica dedicata sull’acquisto dei ticket. Il Fano Fitness Festival si distingue anche per la sua forte enfasi sull’inclusività, con l’obiettivo di garantire la partecipazione alle attività anche a persone con disabilità, trasformando la diversità in opportunità.

Questa seconda edizione vedrà il coinvolgimento di oltre 30 istruttori e di più di 10 realtà locali, tutti insieme per promuovere uno stile di vita sano e attivo, oltre che per animare le diverse aree del festival dislocate tra i luoghi più suggestivi della città: il Pincio, la Darsena Borghese e – da quest’anno – anche il Bastione Sangallo.

Il cosiddetto ‘salotto buono della città’ – il Pincio, appunto – sarà ancora una volta riservato all’attività motoria vera e propria. L’area non sarà più suddivisa soltanto in due parti, ma addirittura in sei per altrettante tipologie di attività. Il Palco Arco d’Augusto sarà riservato ad attività come Step Tonic e Spinning. Presenti anche un’ampia Area Ocr attrezzata da Ocr Park Metauro, un’Area Fitness con Crossfit per principianti ed esperti (a cura di Crossfit Fano), Boxe, Calisthenics e molto altro. Sempre al Pincio un’area Chill a cura di Purple Brunch e Nutrition Store, con pancake fit e iced matcha serviti durante il weekend. Tra le novità anche la Pink Terrace, dedicata ad allenamenti specifici per addome, cardio, glutei e gambe, e un’area speciale per Yoga pre e post-gravidanza in collaborazione con Koala Babycare. Sarà presente anche un’Area Kids con attività organizzate da CSI, ASI e FIPE. Sempre dal Pincio prenderanno il via i tour panoramici in Mountain Bike con bici a pedalata assistita fornite da Marche and Bike. Un modo per fare sport e, allo stesso tempo, valorizzare i paesaggi fanesi, tra cui quello di Monte Giove e delle suggestive colline limitrofe.

Squadra vincente non si cambia, per questo la Darsena Borghese si riconfermerà il cuore delle discipline olistiche, tra cui Yoga, Pilates, Meditazione e Flow Stretch. Sarà anche il punto di partenza per attività extra come la Run 10km non competitiva e la Camminata Metabolica.

Esordio, invece, per la nuova location del Bastione Sangallo, dove avranno sede gli appuntamenti del Festival della Psicologia, grande novità di quest’anno. Sono infatti in programma tre giornate di conferenze dedicate a diverse tematiche legate al benessere psicofisico: dalla violenza sulle donne all’invecchiamento in salute, dai disturbi alimentari a quelli dell’apprendimento, dal rapporto tra ansia e sport al mindful eating, fino all’importanza della mindfulness a scuola. Le conferenze vedranno la partecipazione di associazioni come Percorso Donna e l’Associazione Italiana Dislessia (AID), di docenti dell’Università di Urbino e di numerosi esperti del settore, anche con insegnanti ed educatori provenienti da tutta Italia. L’ingresso a tutte le conferenze al Bastione Sangallo sarà gratuito.

Per partecipare alle attività sportive del Fano Fitness Festival sarà invece necessario l’acquisto di un ticket unico – valido per le tre giornate – al costo di 24,99 euro. Sarà possibile prenotare fino a quattro attività al giorno: i posti sono limitati, per questo è consigliabile farlo in anticipo attraverso il sito ufficiale www.fanofitnessfestival.it. Saranno allestiti degli info point anche al Pincio e alla Darsena Borghese, dove si potranno acquistare i ticket – sempre allo stesso prezzo – ma anche iscriversi alle attività e ricevere informazioni.

Il festival prenderà ufficialmente il via venerdì 16 maggio, al Pincio alle ore 18, con l’evento denominato ‘Si alza il sipario, il Fitness è tornato in città’. Sarà molto più di una semplice inaugurazione con saluti istituzionali, ma un vero e proprio momento di festa con spettacoli di danza e musica per dare il via nel migliore dei modi a tre giorni di energia nel cuore di Fano. E non sarà l’unico momento di spettacolo. Tra gli eventi imperdibili, infatti, vi sarà anche quello in collaborazione con l’Adriatic Sound Festival, previsto per la serata di sabato 17 maggio dalle 22 30 al Pincio con un dj set di musica elettronica a ingresso gratuito. Una vera anticipazione del grande festival musicale atteso a giugno in zona aeroporto, due eventi che uniscono così le energie per una serata unica in centro storico.

“Dal fitness in senso stretto alle attività olistiche fino alla novità della psicologia: ogni location – ha dichiarato Nicola Ruggeri, presidente ASD APS Fano Fitness Festival – avrà il suo tema di riferimento. Ringrazio la giunta comunale, che ha creduto sin da subito nel progetto e che ci ha dato tutto il supporto necessario. Siamo lieti, poi, di aver potuto ampliare la nostra presenza al Pincio, e confidiamo davvero in una grande partecipazione. D’altronde abbiamo creato un programma alla portata di tutti, con attività rivolte a persone dai 3 ai 65 anni. Il momento clou? Forse l’appuntamento di sabato pomeriggio, dalle 16 alle 18, con il group cycling di fronte all’Arco d’Augusto, con la presenza di circa 80 biciclette e un colpo d’occhio che si preannuncia suggestivo. Di certo contiamo di far diventare il nostro festival uno degli appuntamenti di punta della città, ma anche un evento di livello nazionale”.

A unirsi ai ringraziamenti anche il collaboratore Area Fitness Ignazio Pavetto, che ha ricordato anche il prezioso contributo dei tanti sponsor, tra cui Ocrx, ⁠Koala Babycare, BCC, Digital Team, Bufalo Costruzioni, Gabellini Auto, Asi, Sara Paci Fisioterapia, Central Garage, Cerioni Parrucchieri, Palextra, Schnell, Caparol, Vigilar e Fano Service.

“Mi complimento con gli organizzatori – ha commentato il sindaco di Fano Luca Serfilippi -, perché sin dalla prima edizione dello scorso anno avete subito registrato una grande partecipazione, e questo è un fatto piuttosto raro. L’amministrazione comunale è stata da subito al vostro fianco, anche perché crediamo che questo sia uno degli eventi che può maggiormente crescere nel tempo, come dimostra anche l’ampliamento di quest’anno. Siamo inoltre lieti di fare la nostra parte per un’iniziativa che promuove il benessere di corpo e mente, ma che è anche in grado di proiettarci su palcoscenici di livello nazionale”.

Dello stesso parere anche l’assessore Alberto Santorelli, che oltre a essersi complimentato con gli organizzatori evidenziandone la grande passione, ha sottolineato l’importanza del connubio tra turismo e sport. “Grazie al Fano Fitness Festival – ha detto – possiamo avvicinarci a nuove discipline in una cornice storica e artistica di grande rilievo. Siamo certi che insieme trasformeremo questo evento in un appuntamento imprescindibile per la primavera fanese”.

Il Fano Fitness Festival è presente anche su Instagram e Facebook. In caso di maltempo le attività si svolgeranno nel weekend successivo.