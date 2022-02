Dal 6 marzo la Essepigi Fano Rugby di nuovo in campo nei play-off per la B

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – È il giorno di domenica 6 marzo che la Essepigi Fano Rugby ha cerchiato in rosso sul proprio calendario dopo il comunicato diramato dalla Federazione Italiana Rugby, che ha stabilito formula, composizioni dei gironi e date delle gare della cosiddetta II^ Fase Interregionale Promozione del campionato di serie C. La squadra capitanata da Gabriele Breccia è stata inserita in un raggruppamento che comprende l’Unione Rugbistica Anconitana, già incrociata nel corso di una stagione regolare dominata dai ragazzi allenati da Walter Colaiacomo, la Polisportiva Abruzzo Chieti, battuta in trasferta il 12 dicembre scorso nell’unica sfida dei play-off che hanno sin qui potuto disputare prima dello stop per Covid, l’Unione Rugby San Benedetto, vecchia conoscenza dei rossoblù collocata quest’anno in un’altra poule della regular season, e le umbre Perugia e Gubbio, rivali piuttosto inedite per i fanesi. Solamente la prima classificata al termine del ciclo di incontri di andata e ritorno si qualificherà poi alla Finale Nazionale per il salto in B, in programma dal 5 al 12 giugno. Ma ecco, di seguito, l’agenda che attende il club del presidente Giorgio Brunacci:

domenica 6 marzo: Rugby Gubbio-Essepigi Fano Rugby

domenica 13 marzo: Essepigi Fano Rugby-Polisportiva Abruzzo Chieti

domenica 20 marzo: Rugby Perugia-Essepigi Fano Rugby

domenica 27 marzo: Unione Rugby San Benedetto-Essepigi Fano Rugby

domenica 3 aprile: Essepigi Fano Rugby-Unione Rugbistica Anconitana

domenica 10 aprile: Essepigi Fano Rugby-Rugby Gubbio

domenica 24 aprile: Polisportiva Abruzzo Chieti-Essepigi Fano Rugby

domenica 8 maggio: Essepigi Fano Rugby-Rugby Perugia

domenica 15 maggio: Essepigi Fano Rugby-Unione Rugby San Benedetto

domenica 22 maggio: Unione Rugbistica Anconitana-Essepigi Fano Rugby