Dalla Regione Marche 575 mila euro per la strumentazione della Polizia Locale

Ancona – “Abbiamo stanziato 575 mila euro per l’acquisto di apparecchiatura per la polizia locale”: lo annuncia il vicepresidente con delega alla Polizia Locale Filippo Saltamartini. I contributi verranno erogati agli enti locali, in forma singola o associata, attraverso un bando che uscirà a breve. Le risorse messe a disposizione serviranno ad acquistare: automobili (o loro allestimenti), defibrillatori portatili, etilometri, strumentazioni fotografiche portatili facilmente occultabili, radio portatili e veicolari, sistemi di lettura targhe, di rilevazione elettronica di incidenti stradali con metodologie satellitari, dispositivi portatili per rilevamento di esplosivi e per il riconoscimento rapido di droghe, strumentazione portatile per l’analisi di falsi documentali.

“La polizia locale, vista la sua vicinanza con il cittadino – prosegue l’assessore – da sempre svolge un ruolo fondamentale di monitoraggio e controllo della comunità, concorre a garantire la sicurezza pubblica. Per questo è strategico rafforzarne la dotazione: garantiamo maggiore sicurezza ai territori”. Le risorse complessive verranno così suddivise: 375 mila euro a Comuni singoli o associati, con una popolazione residente inferiore a 10 mila abitanti; 200 mila euro a Province, Comuni singoli o associati, con più di 10 mila abitanti. Il co-finanziamento regionale è pari all’80% delle spese sostenute fino a un massimo di 25 mila euro. Le risorse saranno erogate per il 50% a titolo di anticipo, una volta stabilita la graduatoria di merito; il restante 50% a saldo, a seguito di rendicontazione. Diversi i parametri presi in considerazione per l’attribuzione del punteggio: estensione territoriale, funzioni associate di Polizia Locale, nuovi assunti, adesione a iniziative della Regione e adeguamento ai suoi dispositivi regolamentari. Le risorse verranno concesse partendo dalla prima posizione di ciascuna delle due distinte graduatorie, fino al completamento delle risorse. “È un ruolo importantissimo quello svolto dai corpi di polizia locale che la Giunta vuole rafforzare sia nell’attività legislativa che di indirizzo e sostegno ai Comuni, ai sindaci, ai presidenti delle provincie – ha detto Saltamartini – Gli agenti sono la prima sentinella della illegalità e della percezione del disagio sociale. È importante che possano sentirsi uniti nella lotta e nel contrasto alla criminalità, con una dotazione adeguata”.

