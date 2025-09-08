Dance With Heart: nuova realtà della danza sportiva nelle Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro/Ancona – Una nuova stagione di danza sta per iniziare, e quest’anno porta con sé una grande novità. Dall’unione dell’esperienza dei maestri Cesino Lillini e Miranda Cozzolino nasce infatti la nuova A.S.D. Dance With Heart, una realtà sportiva che da settembre porterà corsi ed eventi lungo la costa marchigiana, da Pesaro a Loreto.

Il Maestro Cesino Lillini, storico fondatore della ex scuola Funny Dance, vanta oltre 30 anni di esperienza nella danza sportiva multidisciplinare. È maestro tecnico di 1° livello presso la FIDS, Tecnico ASI, giudice di gara nazionale ed internazionale e insegnante di balli di gruppo. Sarà attivo a Pesaro, Fano, Monte Porzio, Marotta e Mondolfo con corsi di balli di coppia (liscio, ballo da sala, salsa, bachata, kizomba, boogie woogie) e balli di gruppo.

La Maestra Miranda Cozzolino, già a capo della ex scuola Miranda Dance , porta con sé anni di esperienza nell’insegnamento dei balli di gruppo e coreografici. Le sue attività si terranno a Loreto, Ancona, Marzocca e Cesano di Senigallia, dove guiderà corsi di balli di gruppo e coreografici per tutte le età.

L’A.S.D. Dance With Heart , affiliata ad ASI Comitato Marche per la promozione delle sue attività sportive, nasce quindi come punto di riferimento per chi desidera ballare, divertirsi e mantenersi in forma. I corsi – aperti a principianti, intermedi e avanzati – si svolgeranno in orari pomeridiani e serali, e sono pensati per uomini e donne di tutte le fasce d’età. Un’occasione non solo per imparare nuovi passi, ma anche per socializzare, bruciare calorie e mantenere corpo e mente allenati.

“Siamo contenti di questa scelta – dichiarano Lillini e Cozzolino –. Dopo un’estate intensa di serate lungo la costa marchigiana, siamo pronti a iniziare la stagione 2025/2026 con ancora più energia. I format delle scuole sono cambiati, ma la passione è la stessa, anzi più forte di prima. Tutti possono ballare, senza limiti di età”.

