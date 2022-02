DIRE – A Milano vento a 90 km orari: feriti, danni ad auto e alla stazione centrale

0 Condividi Facebook Twitter

Milano – In alcune zone le raffiche hanno raggiunto anche i 90 km/h. Questa mattina Milano e diverse città della Lombardia sono state travolte dal vento: sono caduti alberi e tegole dai tetti. Per precauzione il Comune del capoluogo ha ordinato la chiusura dei parchi pubblici e ha invitato gli abitanti a evitare di passare per i viali alberati e vicino ai ponteggi.

DANNI ALLA STAZIONE CENTRALE E AL CASTELLO SFORZESCO

Nonostante le raccomandazioni, ci sono stati diversi disagi. Molte auto sono state colpite dai rami degli alberi, soprattutto quelle parcheggiate nei viali. In stazione Centrale, a Milano, si è staccato un pezzo della copertura del tetto dell’atrio e a Palazzo Pirelli, che è stato transennato, le bandiere esposte sono state sradicate. Spazzate via anche diverse tegole dal tetto del Castello Sforzesco.

DUE FERITI, DISAGI PER IL TRASPORTO PUBBLICO

Per il momento, si ha notizia di due persone gravemente ferite a Rho, nel milanese. Nel capoluogo ci sono stati anche diversi problemi nella circolazione dei mezzi pubblici, per gli alberi caduti sulla strada. Su Twitter, i Vigili del fuoco comunicano di aver svolto 400 interventi in tutto il territorio lombardo. Oltre a Milano, le zone più coinvolte sono state Monza, Varese e Como. “La situazione è costantemente monitorata e i nostri volontari sono operativi per garantire interventi ove necessario“, commenta l’assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni.

L’ASSESSORA GRANDI: “VIA AI CONTROLLI NELLE AREE VERDI”

Terminato il forte vento che ha sferzato Milano nel corso della mattinata, sin dalle prime ore del pomeriggio hanno preso avvio i controlli per gli interventi di messa in sicurezza nelle aree verdi da parte del personale della manutenzione del Comune. “Fenomeni di questa entità sono purtroppo il sintomo di quei cambiamenti climatici che sempre più determineranno fenomeni estremi che poco hanno a che vedere con la stagionalità – spiega l’assessora al Verde, Elena Grandi – e che destano preoccupazione in quanto la loro entità e imprevedibilità li rende estremamente distruttivi. In ogni caso ora è il momento dei controlli: da subito procederemo con gli abbattimenti e la rimozione dei rami pericolanti ove necessario, mentre da domani mattina eseguiremo controlli aggiuntivi che si affiancano alle abituali analisi sulla stabilità dei 250mila alberi presenti sul territorio, controlli volti a garantire la sicurezza e la miglior fruibilità negli spazi verdi della città”.

CIMITERO MONUMENTALE CHIUSO 8 E 9 FEBBRAIO

Il Cimitero Monumentale rimarrà chiuso nelle giornate di domani, martedì 8 e mercoledì 9 febbraio, per consentire interventi per la messa in sicurezza del verde, garantendo l’accesso solo per i funerali programmati. Domani i parchi cittadini saranno riaperti con la raccomandazione, prudenziale, di porre attenzione alle alberature.

A MONZA CHIUSI IL PARCO E I CIMITERI

Con un’ordinanza contingibile e urgente il sindaco di Monza, Dario Allevi, ha disposto la chiusura totale del Parco di Monza e dei due cimiteri cittadini fino al perdurare delle avverse condizioni atmosferiche. La decisione è stata presa per il vento forte che ha colpito la città dalle prime ore della mattina con raffiche a carattere di foehn che stanno raggiungendo i 70-90 km/h e che impongono, quindi, la massima attenzione per il pericolo di caduta di rami e alberi.