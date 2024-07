DIRE – Addio al papà di Kobe Bryant, l’ex giocatore NBA aveva 69 anni

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Addio a Joe Bryant, il papà della leggenda Kobe. L’ex giocatore NBA aveva 69 anni, è morto a causa delle complicazioni di un ictus, avuto nei giorni scorsi. Nel gennaio 2020 aveva perso il figlio Kobe e sua nipote Gianna, morti in un incidente in elicottero a Calabasas, in California.

ADDIO A JOE BRYANT, L’EX STELLA NBA HA GIOCATO IN ITALIA

Classe 1954, nato a Philadelphia: per tutti era ‘Jellybean’, come le caramelle gommose che amava mangiare. Joe Bryant ha giocato otto stagioni nella NBA, per i 76ers, per i San Diego Clippers e per gli Houston Rockets. Nella sua lunga carriera c’è anche l’Italia. Dal 1984 al 1991 ha giocato a Rieti, Pistoia, Reggio Calabria e Reggio Emilia.

