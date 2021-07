DIRE – Covid, focolaio nel villaggio turistico del Foggiano: sono tutti giovani

0 Condividi Facebook Twitter

Napoli – Hanno tra i 16 e i 19 anni i ragazzi provenienti da varie regioni italiane risultati positivi al Covid-19 dopo un soggiorno in un villaggio turistico a Manfredonia, nel Foggiano. I contagi sono stati accertati in Lombardia e Campania e diverse persone sono in quarantena. Da quanto apprende la Dire, le Regioni coinvolte, con il supporto del ministero della Salute, stanno seguendo il tracciamento di tutti i soggetti coinvolti e dei loro contatti.

Pubblicità

Gli under 20 hanno partecipato ad un campeggio, con circa 400 ospiti, organizzato da Scuolazoo all’African Beach, villaggio che si trova in località Ippocampo. Da prime ricostruzioni, nessuno di loro era stato vaccinato e durante la vacanza non sarebbero state rispettate le misure di distanziamento e l’uso delle mascherine.