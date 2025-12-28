DIRE – È morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – È morta l’attrice francese Brigitte Bardot, aveva 91 anni. Lo ha annunciato la sua fondazione, ricordando Bardot, attrice e cantante, come “una star di fama mondiale che scelse di abbandonare la prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e la sua energia alla tutela degli animali e alla sua fondazione”. Sex symbol, icona della moda, paladina della bellezza femminile ma anche simbolo della libertà sessuale e dell’emancipazione femminile: tutto questo è stata Brigitte Bardot, divenuta leggenda e ribattezzata da tutti come ‘Bb’. Dopo essersi affermata come attrice e cantante, l’artista scelse di abbandonare il cinema e divenne attivista per i diritti degli animali, causa di cui fece poi la sua ragione di vita. Si è battuta in particolare contro la caccia alle foche e contro le pellicce fatte di pelle di animali. Nel 1986 ha fondato la fondazione che porta il suo nome e si occupa di tutela di animali. L’attrice, nata a Parigi nel 1934 da una agiata famiglia borghese, da tempo faceva vita ritirata a La Madrague, vicino a Saint-Tropez, lontana dal mondo, dove viveva con cani, gatti, galline, caprette, asini, maiali. La pellicola che la consacrò a icona di bellezza fu ‘E Dio creò la donna – Piace a troppi‘ del 1956, di Roger Vadim. Ma l’attrice era già famosa, tanto che la prima copertina su Elle è datata 1949. Nel 1960 tentò il suicidio e questo fu solo uno degli episodi ‘clamorosi’ che contraddistinse la sua vita, tra scandali, mariti, flirt e aborti. Interpretò 45 film e 70 canzoni.

MACRON: “UNA VITA DI LIBERTÀ, PIANGIAMO LEGGENDA DEL SECOLO”

“I suoi film, la sua voce, la sua gloria abbagliante, le sue iniziali, i suoi dolori, la sua generosa passione per gli animali, il suo volto diventato Marianne, Brigitte Bardot incarnava una vita di libertà. Esistenza francese, splendore universale. Ci commuoveva. Piangiamo una leggenda del secolo“. Così il presidente francese Emmanuel Macron su X.

BRAMBILLA: “DIVA DAL GRANDE CUORE, DEDICÒ LA VITA A TUTELA ANIMALI”

“Ci lascia oggi una grande donna, prima ancora che una grande attrice, che dopo il ritiro dalle scene, per cinquant’anni, ha dedicato la propria vita alla tutela degli animali in tutto il mondo: il suo esempio è e resterà sempre d’ispirazione per tutti noi che ci battiamo, ogni giorno, per difendere i più indifesi”. A dirlo Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e la Tutela dell’Ambiente, commentando la scomparsa di Brigitte Bardot. La diva del cinema francese si è spenta questa mattina, all’età di 91 anni, nella sua villa La Madrague di Saint Tropez dove viveva con le sue pecore, le sue capre, i suoi maiali, l’asinello e tutti i suoi cani e gatti.

“Brigitte Bardot – ricorda Brambilla – è sempre stata un faro: dagli anni ’60 cominciò, da vera e propria precorritrice dei tempi, a dedicarsi al benessere degli animali, che divennero il suo unico interesse dal 1973, anno in cui abbandonò le scene. Poi, nel 1986, creò la fondazione che porta il suo nome, con cui si è sempre battuta, in decine di paesi di tutto il mondo, per proteggerli. Anche al suo strenuo impegno sono dovute le leggi che oltr’Alpe hanno modificato in senso animalista il codice civile e il codice penale. Il suo esempio resta indelebile tra quanti amano e rispettano gli animali, mi ha sempre ispirato in tutte le mie battaglie. Addio BB, grande e unica, mancherai a tutti noi”.

SALVINI: “BUON VIAGGIO BRIGITTE, STELLA SENZA TEMPO”

“Buon viaggio Brigitte! Stella senza tempo, ma soprattutto donna libera, anticonformista, protagonista di battaglie coraggiose in difesa delle nostre tradizioni. Una preghiera”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro Matteo Salvini, ricordando l’attrice scomparsa.

RONZULLI (FI): “SIMBOLO DI EMANCIPAZIONE FEMMINILE E CORAGGIO”

“Addio a Brigitte Bardot. Se ne va non solo una leggenda del cinema, ma un simbolo di emancipazione femminile e di coraggio”. Lo scrive sui social la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.