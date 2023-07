DIRE – È morto Vittorio Prodi, ex parlamentare europeo e fratello di Romano

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – È morto Vittorio Prodi, fratello dell’ex presidente del Consiglio Romano. Aveva 86 anni ed era malato da tempo. Laureato in Fisica, è stato professore all’Università di Bologna prima di entrare in politica nel 1995. In quell’anno è stato eletto presidente della Provincia di Bologna, carica ricoperta fino al 2004. In seguito è stato parlamentare europeo per due mandati. Per Romano Prodi si tratta di un’altra grave perdita, dopo quella improvvisa della moglie, Flavia Franzoni, avvenuta poco più di un mese fa.

DE MARIA (PD): VITTORIO PRODI MERITA RICONOSCENZA NOSTRA COMUNITÀ

“È scomparso Vittorio Prodi. Uomo delle istituzioni di grande intelligenza e umanità. Con lui ho condiviso tanti momenti di incontro e di impegno. Ricordo con quanta passione, da Presidente della Provincia di Bologna, fu protagonista della nascita della Scuola di Pace di Monte Sole a Marzabotto. Vittorio ha meritato davvero la riconoscenza della nostra comunità civile e politica”. Così Andrea De Maria, deputato PD.

Pubblicità

BORGHI: VITTORIO PRODI PERSONA DI GRANDE SPESSORE

“Vittorio Prodi è stato tante cose, ma anzi tutto una persona di un grande spessore valoriale, umano e professionale. A nome mio e di tutto il gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe le più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Riposa in pace, Vittorio”. Lo scrive su Twitter il presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Enrico Borghi.