DIRE – L’Europa ferma i dazi, Von Der Leyen: “Si sospendono le contromisure”

Roma – L’Unione Europea blocca per 90 giorni le sue contromisure ai dazi preannunciati dagli Stati Uniti di Donald Trump e poi sospesi ieri sera: ad annunciarlo è stata la presidente della Commissione dell’Ue, Ursula Von der Leyen. Secondo la responsabile, i Ventisette vogliono “dare una possibilità ai negoziati”. Si distendono così, i toni di una trattativa non partita nel migliore dei modi tra Europa e Stati Uniti, dopo l’annuncio nei giorni scorsi, delle nuove tariffe imposte da Trump. Che la situazione si stesse alleggerendo si era capito già dalle prime ore di questa mattinata, quando Ursula Von der Layen, sui social, ha definito la decisione del Tycoon di sospendere i dazi per tre mesi, “un passo importante”.

VON DER LEYEN: “LA SOSPENSIONE DI TRUMP SUI DAZI PASSO IMPORTANTE”

“Accolgo con favore l’annuncio del Presidente Trump di sospendere i dazi reciproci. È un passo importante verso la stabilizzazione dell’economia globale”. Così la presidente della Commissione dell’Ue, sui social. Secondo la presidente della Commissione Europea, “per il funzionamento del commercio e delle catene di approvvigionamento sono essenziali condizioni chiare e prevedibili. I dazi sono tasse che danneggiano solo le imprese e i consumatori. Ecco perché ho sempre sostenuto un accordo tariffario zero a zero tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti. L’Unione Europea resta impegnata a condurre negoziati costruttivi con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di raggiungere un commercio senza attriti e reciprocamente vantaggioso”.

“Allo stesso tempo- per Von der Leyen- l’Europa continua a concentrarsi sulla diversificazione delle sue partnership commerciali, interagendo con paesi che rappresentano l’87% del commercio mondiale e condividono il nostro impegno per uno scambio libero e aperto di beni, servizi e idee. Infine, stiamo intensificando il nostro impegno per eliminare le barriere nel nostro mercato unico. Questa crisi ha chiarito una cosa: in tempi di incertezza, il mercato unico è la nostra ancora di stabilità e resilienza. Io e il mio team continueremo a lavorare giorno e notte per proteggere i consumatori, i lavoratori e le imprese europee. Insieme, gli europei usciranno più forti da questa crisi”, ha concluso.