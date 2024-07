DIRE – Liguria. La Procura chiede il giudizio immediato per Toti, Spinelli e Signorini

0 Condividi Facebook Twitter

Genova – La procura di Genova ha chiesto il giudizio immediato per l’ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, per l’imprenditore portuale Aldo Spinelli e per l’ex presidente dell’Autorità portuale, Paolo Emilio Signorini, nell’ambito della maxi indagine per corruzione.

Ora la decisione spetta al giudice per le indagini preliminari che, entro cinque giorni, dovrà eventualmente anche fissare la data del processo, che potrebbe quindi iniziare in autunno. Dopo l’accoglimento del giudizio immediato da parte del gip, gli indagati avranno tempo 15 giorni per scegliere eventuali forme alternative come il patteggiamento o il rito abbreviato.

Pubblicità

REGIONE PROPRONE ELECTION DAYS IL 27 E IL 28 OTTOBRE

La Regione Liguria propone domenica 27 e lunedì 28 ottobre per le elezioni anticipate, in seguito alle dimissioni dell’ormai ex presidente Giovanni Toti, arrivate venerdì scorso. Il presidente facente funzioni, Alessandro Piana, ha depositato stamattina la proposta in Corte d’Appello.

“Nei prossimi giorni verrà firmata dal presidente della Corte d’Appello- spiega all’uscita- abbiamo proposto una data in base alla Costituzione e salvo eventuali decreti legge del governo che prevedano un accorpamento di tutte le regioni che andranno al voto”. Stamattina, intanto, quello che dovrebbe essere l’ultimo consiglio regionale ordinario della legislatura.