DIRE – Ministro Valditara: “I social scatenano aggressività, li vieteremo sotto i 15 anni”

Napoli – Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenendo a margine della presentazione di NextGen AI, a Napoli, spiega di condividere “pienamente” la proposta di legge che prevede una stretta all’uso dei social per i minori.

“C’è un ddl bipartisan in parlamento – ricorda il ministro – per vietare l’utilizzo dei social ai minori di 15 anni e in alcuni Paesi come l’Australia si è già sperimentata con successo. Sottolineo anche il grande dialogo a livello europeo che coinvolge l’Italia: la scorsa primavera abbiamo preparato una raccomandazione per chiedere alla Commissione Ue di favorire il divieto di cellulare in tutte le scuole europee. La Francia è stata tra i Paesi firmatari di questo nostro documento e noi abbiamo firmato una raccomandazione della Francia che chiedeva di vietare i social ai minori di 15 anni”. “C’è consenso ampio anche in Europa e sono d’accordo: la scienza ci dà suggerimenti. I social – conclude Valditara – scatenano aggressività, diffondono un atteggiamento superficiale nei confronti delle relazioni umane. E, allora, credo che sia arrivato il momento di intervenire”.

