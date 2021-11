DIRE – Sergio Mattarella: “Poche settimane a fine mio mandato”

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Le vaccinazioni sono “lo strumento che ci ha difeso, ci ha salvato letteralmente, e ci sta consentendo in questa violenta quarta ondata del contagio del Covid, che sta mettendo in grande difficoltà anche grandi Paesi tradizionalmente ben organizzati, di contenerne l’offensiva, i danni e i pericoli”. Lo ribadisce il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’Inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma.

I vaccini non solo ci difendono dal Covid “ma le vaccinazioni sono state anche in fondo una sorta di referendum sulla scienza“, dice Mattarella.

“L’altro ieri sera – spiega il capo dello Stato – 36 ore fa, avevano fatto ricorso alla vaccinazione, decidendo di sottoporvisi, l’87 per cento dei nostri concittadini sopra i 12 anni. Se a questi aggiungiamo quelli che non possono farla per motivi sanitari, o quelli di recente guariti dal Covid, siamo al 90 per cento più o meno, quindi questo referendum sulla scienza e sul suo valore, in Italia vede 9 a 1 il vantaggio della scienza“.

Lunghissimo applauso dalla platea di presenti nell’Ateneo. Mattarella aggiunge: “Ed è una delle caratteristiche che segnalano il senso di responsabilità per cui dobbiamo essere riconoscenti ai nostri concittadini e che ha messo l’Italia in questo periodo all’avanguardia nella considerazione positiva della comunità internazionale”.

“Vorrei aggiungere un ulteriore significato di carattere personale che mi riguarda, perché a poche settimane dalla conclusione del mio ruolo, delle mie funzioni di Presidente della Repubblica, mi consente di tornare alla Sapienza dove ho studiato”.