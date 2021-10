Domani al Teatro della Fortuna in programma Focus Turismo

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – È in programma sabato 23 ottobre “Focus Turismo” a partire dalle 9,30 al Teatro della Fortuna, l’evento organizzato per confrontarsi con i soggetti che contribuiscono a dare valore alla promozione della Città della Fortuna. Dopo l’accreditamento, inizieranno i lavori con gli interventi del sindaco Seri, della Sottosegretaria alle Politiche del Lavoro Rossella Accoto, del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Successivamente l’assessore al Turismo del Comune di Fano Etienn Lucarelli illustrerà la strategia che ha decretato un nuovo sviluppo, mentre il consulente del Comune di Fano Josep Ejarque tratteggerà il percorso che il Comune di Fano dovrà intraprenderà per continuare a lavorare per diventare una vera e propria destinazione turistica. Infine, ci sarà un confronto i i protagonisti del territorio con cui è nata una sinergia affinché si promuova in maniera organica le bellezze della nostra terra con le domande dei partecipanti che animeranno e contamineranno il dibattito. La partecipazione a “Focus Turismo” è aperta a tutti, info e prenotazioni allo 0721/887680/792 oppure inviando una mail a turismo@comune.fano.pu.it

“Vogliamo raccontare – spiega Lucarelli – alla città gli importanti sforzi profusi indicando anche quelli che sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere da qui ai prossimi anni. L’investimento in una strategia digitale, il racconto delle nostre bellezze e la creazione di pacchetti turistici hanno contribuito e stanno permettendo a Fano di trasformarsi da città turistica a destinazione turistica. Vogliamo fare del turismo una leva con cui sostenere il tessuto economico e fare in modo che il nostro posizionamento nel mercato di riferimento sia sempre più corretto e proficuo”.

