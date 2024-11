Domenica 17 novembre al via la 36^ edizione di Sapori e Aromi d’Autunno

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Sapori e Aromi d’autunno è ormai diventata un punto di riferimento per i prodotti agro alimentari. Questa mattina, presso l’Ufficio Turismo di Fano, è stata presentata la 36^ edizione in programma nelle domeniche 17 e 24 novembre al Codma di Bellocchi. Un’edizione sempre più ricca, più coinvolgente che, grazie ad inderogabili sostegni come quello del Comune di Fano e della BCC Fano sta anche consolidando le nuove partnership come quella con Confcommercio Marche Nord, L’Oro di Casa, l’Associazione Fano Cuore, La Via della Seta, ecc. A fare gli onori di casa, Giorgio Sorcinelli, direttore e responsabile della manifestazione, il quale ha sottolineato la sua grande soddisfazione nell’essere arrivati alla 36^ edizione.

“Sapori e Aromi d’Autunno – precisa Sorcinelli – è una grande vetrina per la città di Fano e non solo che ci permette di valorizzare i prodotti locali dando loro visibilità, apprezzabilità, il valore che meritano. Sapori e Aromi d’autunno – conclude – è un evento unico nel territorio e unisce cibo, cultura, sostenibilità dando una particolare attenzione all’economia del comparto gastronomico”.

“Grazie al supporto dell’amministrazione comunale – spiega nel suo intervento il sindaco Luca Serfilippi – che abbiamo voluto incrementare, intendiamo essere costantemente presenti e a sostegno di questa importantissima manifestazione per il nostro comune e per l’intero territorio”.

Quest’anno Sapori e Aromi, in collaborazione con loghi 5NATURAE e IMMERGITI, ha voluto condensare tutti i propri principi in un vero e proprio PROFUMO D’AMBIENTE costruito, con mesi di lavoro, unendo in una sinfonia olfattiva tutte le essenze della stagione autunnale: funghi, tartufo, castagne, erba bagnata, olio, vino in una sola essenza! La presentazione del logo olfattivo “Sapori e Aromi d’Autunno” avverrà proprio domenica 17 novembre alle 17.45 nel Salotto del Gusto.

di Giuseppe Frassinelli

