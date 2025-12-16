Due giorni dedicati al turismo al Museo del Balì

0 Condividi Facebook Twitter

Colli al Metauro (PU) – Nei pomeriggi del 26 e 27 gennaio 2026 sono in programma al Museo del Balì di Saltara due giornate dedicate al mondo del turismo. Si tratterà di due occasioni di incontro e scambio organizzate dal museo stesso in cui relatori esperti faranno il punto sull’andamento del settore turistico e dell’accoglienza ed i loro sviluppi futuri. L’evento di lunedì 26 gennaio sarà dedicato agli operatori marchigiani degli IAT, i centri di Informazione e Accoglienza Turistica, che rappresentano il prezioso “ponte” tra turista e attrattive delle città. Interverranno, dopo i saluti del Presidente della Fondazione Villa del Balì, Dott. Roberto Lauri, e la Direttrice Scientifica del Museo del Balì, Dott.ssa Francesca Cavallotti, il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta della Regione Marche, Dott.ssa Silvia Luconi, e la Direttrice di Confcommercio Marche Nord, Dott.ssa Agnese Trufelli.

Il giorno successivo, 27 gennaio, sarà la volta degli albergatori che da tutte le Marche parteciperanno ad uno speciale open day per scoprire le novità del Museo del Balì e approfondire riflessioni sul settore alberghiero regionale, grazie agli interventi del Presidente di Federalberghi Pesaro e Urbino, Paolo Costantini, Presidente di APA Hotel, Marco Filippetti, e al Presidente del gruppo giovani albergatori Federalberghi, Giovanni Amadei.

Entrambe le giornate saranno rivolte ad un pubblico esclusivamente di addetti ai lavori, su prenotazione entro il 19 gennaio all’ e-mail: ufficiostampa@museodelbali.it