“E’ Natale a Mombaroccio”, sabato 27 e domenica 28 novembre al via il primo week end di iniziative

0 Condividi Facebook Twitter

Mombaroccio (PU) – Torna il 27 e 28 novembre ed il 4, 5, 8, 11 e 12 dicembre “E’ Natale a Mombaroccio”, manifestazione promossa dalla Pro loco e dal Comune di Mombaroccio con i patrocini della Provincia di Pesaro e Urbino, della Regione Marche e del Comitato provinciale Unpli (Unione nazionale Pro loco d’Italia). In un percorso suggestivo e ricco di atmosfera, i visitatori potranno passeggiare tra le casette degli hobbisti e artigiani, sostare al Palazzo Del Monte per apprezzare “il clima polare” reso tale da giochi di luci fredde e cristalli di neve (tra stambecchi, pinguini ed altri animali), visitare il “villaggio montano” ed il “paesaggio invernale” con le casette innevate e la famiglia di orsi nella grotta, che regaleranno emozioni soprattutto ai più piccoli. Doverosa una tappa nella casa di Babbo Natale (dove i bambini potranno scrivere e spedire la loro letterina) e nella “Casa delle Lanterne”, per arrivare nella chiesa di S. Marco dove ammirare la natività in legno e proseguire verso Porta Maggiore dove è allestito un originale presepe all’aperto.

“Ringrazio tutti i volontari e le volontarie – evidenzia il sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci – che mai come in un anno così particolare si sono attivati per far ripartire quest’evento molto sentito, affrontando le difficoltà della contingenza pandemica e dando risposta al territorio in un arco temporale brevissimo. Un sentito grazie ed un grande in bocca al lupo alla neo presidente della Pro loco Ilaria Renzoni, subentrata al nostro amico Damiano Bartocetti, a tutto il nuovo direttivo, alle associazioni e ai collaboratori, ai nostri dipendenti comunali e a tutte le forze dell’ordine”.

Pubblicità

Come sottolinea la presidente della Pro loco Ilaria Renzoni, “dopo un anno di stop forzato, tornare a rivedere il paese vivo attraverso l’atmosfera natalizia è una grande emozione. E’ la stessa emozione che ci ha spinti, con mille difficoltà, a riproporre la manifestazione, un segnale di speranza e ripartenza che passa attraverso misure di sicurezza fondamentali come green pass e mascherina obbligatori”.

“Ho cercato di creare nel borgo – evidenzia il direttore artistico Beatrice Vincenzi – un’atmosfera magica per grandi e piccini, utilizzando giochi di luce e addobbi tipici del periodo natalizio, con ambientazioni che danno la sensazione di vivere in una realtà onirica. Il dono più bello è vedere lo stupore negli occhi dei bambini, che scoprono un mondo ovattato, ricco di animali e personaggi fantastici”.

Ma vediamo il programma di questo primo week end. Sabato 27 novembre alle ore 10 apertura della manifestazione, dei mercatini di artigianato e prodotti tipici, delle attrazioni e dei punti ristoro. Alle ore 15.30 inaugurazione della manifestazione in concomitanza con l’inaugurazione de “Il Natale che non ti aspetti”, con taglio del nastro a Porta Maggiore alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Alle ore 16.15 accensione dell’albero e primo spettacolo della “Magica Nevicata” in Piazza Barocci, che verrà riproposta alle 17.30 e 19.30. Dalle ore 15 sarà presente “Il laboratorio del Pifferaio magico” nella sede ex Avis, in via del Monte.

Domenica 28 novembre alle ore 10 apertura della manifestazione, dei mercatini di artigianato e prodotti tipici, delle attrazioni e dei punti ristoro. Alle 16.30, 17.30 e 19 la “Magica nevicata” in Piazza Barocci. Dalle ore 15 “Il laboratorio del Pifferaio magico” all’interno della sede ex Avis in via Del Monte, mentre dalle ore 15.30 “La cuoca di Babbo Natale”, animazione teatrale interattiva all’interno del Giardino di Palazzo Del Monte a cura del “Teatro dei Bottoni”.

Il programma dell’intera manifestazione è sul sito nataleamombaroccio.it, pagina Facebook Natale a Mombaroccio. Per l’ingresso sono obbligatori green pass e mascherina. Il sabato il biglietto ha un costo di 3 euro, la domenica di 4 euro fino alle ore 14 e 5 euro negli orari successivi. Per i bambini fino ai 12 anni l’ingresso è gratuito. E’ possibile acquistare i biglietti anche da casa, con una riduzione del costo, tramite il sito www.liveticket.it/nataleamombaroccio e mostrarli all’ingresso in modo da evitare eventuali code in biglietteria.