È tutto pronto per Passaggi Festival 2026

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Fano (PU) – Tutto pronto a Fano per l’inizio della XIV edizione di Passaggi Festival della saggistica, l’evento culturale, diretto da Giovanni Belfiori, che da mercoledì 24 a domenica 28 giugno trasformerà la città in una grande libreria a cielo aperto. Il tema guida di quest’anno è “Il senso della misura. Idee, città, civiltà. Da Vitruvio al presente”. Un’esperienza culturale diffusa, dove i libri dialogano costantemente con un fitto tessuto di eventi collaterali: incontri con la scienza, masterclass di poesia e laboratori per bambini, mostre e teatro, pratiche di benessere, visite guidate e altri eventi. Tra le novità di quest’anno “Note a piè di pagina”, il dopofestival di Passaggi, condotto dal dj e critico musicale Luca Valentini, un appuntamento informale con gli ospiti della giornata, tra musica e calici, che si terrà in seconda serata, al Giardino Radicioni dal 24 al 27 giugno.

L’evento di punta è la presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara (24/6), che, per la sezione “Libri in Piazza”, presenterà il suo “Manifesto per l’Occidente. I valori universali della nostra cultura” (Guerini e Associati) con il vicedirettore del Resto del Carlino Valerio Baroncini. E a seguire, in cinque giorni, saliranno sui palchi principali di Piazza XX Settembre e del Pincio e nelle altre tredici sedi cittadine, i nomi più autorevoli della politica, dell’attualità, del giornalismo, dello spettacolo e della cultura.

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Gli ospiti del palco centrale di Piazza XX Settembre

Oltre al ministro Valditara, tanti i personaggi conosciuti e amati di Piazza XX Settembre: il campione del mondo Marco Materazzi (24/6) presenterà “MM23” (Times Like These), il suo racconto sportivo e umano, con Andrea Elefante. Mario Giordano (24/6), è pronto a svelare i retroscena dei poteri bancari nel suo “I re di denari” (Rizzoli), con Giulia Pezzolesi. Il Premio Passaggi 2026, Massimo Franco (25/6), è l’autore di “Papi, dollari e guerre” (Solferino), un’analisi sul potere americano in Vaticano di cui parlerà con Alessandra Longo. La riflessione politica prosegue con Giuseppe Conte (25/6) e il suo libro “Una nuova primavera” (Marsilio), intervistato dal direttore dell’Ansa, Luigi Contu. Ivan Zazzaroni (25/6) racconta le sfide del calcio nel volume “Per vincere domani” (Mondadori), in un dialogo con Luca Gelmini. La divulgazione scientifica è affidata a Telmo Pievani e Maurizio Casiraghi (25/6), che hanno scritto “Uniti per la vita” (il Mulino), un saggio sulla cooperazione biologica e ne parleranno con Elisabetta Stefanelli, caporedattrice cultura Ansa. Due appuntamenti che celebrano il giornalismo d’impegno civile: Tonia Mastrobuoni (26/6), Premio Giornalistico “Andrea Barbato” 2026, presenta “La peste” (Feltrinelli), indagine sulla destra tedesca, con Nando dalla Chiesa. Tutt’altra atmosfera per Enzo Iacchetti (26/6), sul palco per presentare “25 minuti di felicità” (Bompiani) in dialogo con Sara Manfuso, e per Paola Perego (27/6) che si è raccontata attraverso le pagine di “A modo mio” (Sperling & Kupfer), intervistata da Annarita Briganti. Il magistrato Stefano Vitelli (27/6) invece guiderà il pubblico dietro le quinte di uno dei casi giudiziari più controversi del Paese con il libro “Il ragionevole dubbio di Garlasco” (Piemme), in un colloquio condotto da Giulia Pezzolesi. Il primo degli ultimi due appuntamenti sarà proprio con Nando dalla Chiesa (28/6), con un libro delicato e prezioso, “La ragazza di Vicolo Pandolfini” (San Paolo), in dialogo con Alessandra Longo, mentre la chiusura del palco centrale sarà affidato al Discorso Notturno di Paolo Clini (28/6) sul tema del Festival.

Fuori Passaggi Music & Social al Pincio

Il Pincio è la sede della rassegna “Fuori Passaggi Music & Social”, lo spazio che intercetta i nuovi linguaggi della musica, della letteratura pop e della cultura digitale. Otto appuntamenti con personaggi della musica, del web, della tv, del cinema approdati sugli scaffali delle librerie. Qui troviamo il manager Lucio Presta (24/6), che presenta “L’uragano. Sole, fulmini e saette” (Piemme) con Sara Manfuso; la traduttrice e content creator Tegamini (25/6), al secolo Francesca Crescentini, che racconta la sua passione per i classici in “La vendetta è un ballo in maschera. Un anno con Il conte di Montecristo” (Einaudi), con Giulia Ciarapica; il cantautore e scrittore Vasco Brondi (25/6), Premio Fuori Passaggi 2026, con il saggio intimo e profondo “Una cosa spirituale. Non fare niente e altre forme d’arte” (Einaudi) insieme a Silvia Bombino; Gino Castaldo (26/6), presenta “La musica è finita. Appunti per una rivoluzione” (HarperCollins) insieme a Luca Valentini; Gabriele Piazza (26/6) affronta i temi dei diritti e dell’identità in “Il gay felice. Storia di un omo senza fobia” (De Agostini), in una conversazione con Nicole Stefanini; il racconto generazionale e sentimentale della booktoker Fiorebecca (27/6) si intitola “L’amore tra le righe. Educazione sentimentale e letteraria per chi va di fretta”, e ne parlerà con Carolina Iacucci; il cinema è rappresentato dall’attrice e musa di Ferzan Ozpetek Serra Yılmaz (28/6), che presenterà il suo memoir “Cara Istanbul” (Rizzoli) con Luca Caprara; il finale è affidato all’energia travolgente della band Eugenio in Via di Gioia che racconta la propria avventura artistica in “Storie di una band che non si è ancora sciolta” (Rizzoli), con Carolina Iacucci.

Non solo saggi: la poesia e le graphic novel

Passaggi DiVersi e Passaggi fra le Nuvole sono le due rassegne del festival non dedicate ai saggi. Con la prima la grande poesia torna dopo due anni di assenza in una sede del festival tutta nuova, il cortile di Palazzo Castracane, storico edificio nel cuore di Fano abitato, sin dal 1400, dai discendenti di Castruccio, il condottiero toscano ricordato da Dante nella Divina Commedia e da Machiavelli. La rassegna ospiterà, tra gli altri, i fondatori del progetto “La setta dei poeti estinti” Mara Sabia ed Emilio Fabio Torsello (25/6), i poetry slammer Gabriele Ratano, Francesca Pels e Lorenzo Maragoni (26/6) in dialogo con Jessica Chia e il direttore de La Lettura Antonio Troiano, la poetessa islandese Ásta Fanney Sigurðardóttir (26/6), rappresentante del suo Paese alla Biennale d’Arte di Venezia, il finalista al Premio Strega Poesia Fabrizio Lombardo insieme a Tommaso Giartosio (27/6), Maurizio Cucchi (27/6) e Umberto Piersanti (28/6) che celebrano cinquant’anni di scrittura poetica. Il Giardino Radicioni ospita le graphic novel. Tra i nomi della sezione “Passaggi fra le Nuvole” troviamo: Rajae Bezzaz e Emanuele Leone (24/6) con “Otto radici nel deserto” (Memoria del Mondo), LRNZ (28/6) con “Geist Maschine Vol.2” (Bao Publishing), Martina Sarritzu, Eliana Albertini e Maicol&Mirco (28/6) con “La Fine del Mondo” (rivista del Manifesto). Antonio De Rosa e Riccardo Pieruccini (28/6) in trasferta nel cortile di Palazzo Castracane per presentare “Nico & Cice. Diari di viaggio: Castruccio Castracani” (Rider Comics) un’opera a fumetti che racconta le gesta del celebre condottiero. Si torna al Giardino Radicioni per chiudere con la premiazione del Premio “Renco – Una Lettura fra le Nuvole”, concorso nazionale per talenti del fumetto attribuito all’opera “È sempre il frigo che protegge gli snack” della fumettista Anita Farneti, con il presidente di giuria Maicol & Mirco.

Il mondo fuori di noi: rassegne e argomenti

Con Passaggi le giornate al mare si aprono e si chiudono con un suggerimento di lettura: i “Libri a colazione” al Bon Bon Art Cafè del Lido e “Fuori passaggi a Mare” ai Bagni Elsa di Fosso Sejore. Di politica e geopolitica, economia e nuove frontiere della tecnologia, storia e storie, arte, geografia e scienza, si parlerà nella ex Chiesa di San Francesco, a Piazza Marcolini ma anche al Giardino Radicioni e al Cortile di Palazzo Castracane. Tra i tanti autori che tratteranno questi argomenti: Walter Dondi (26/6) “L’ultima domenica del Pci” (Bibliotheka); Tommaso Cerno (27/6) “Le ragioni di Giuda. Quando il tradimento ideologico diventa un atto di libertà” (Rizzoli); il sottosegretario di Stato alla Cultura Giampiero Cannella (27/6) “La cultura di destra non esiste” (Serradifalco Editore) con il direttore del Secolo d’Italia Antonio Rapisarda; Arturo Scotto (27/6) “Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta” (Giunti); Luisella Giani (25/6) “StrategIA. L’ultimo libro di management scritto da un essere umano?” (Egea); Nello Cristianini (26/6), uno dei massimi esperti mondiali di intelligenza artificiale con “Forma mentis. La corsa per decifrare i pensieri delle macchine” (il Mulino); Anna Maria Lorusso (28/6) “Il senso della realtà. Dalla TV all’intelligenza artificiale” (La Nave di Teseo); Christiana Ruggeri (24/6) “Ferdinand Porsche. Un genio capace di sognare” (Giorgio Nada Editore); Nadia Urbinati e Luca Baldissara (24/6) “Nata democratica” (Il Mulino).

Il mondo dentro di noi: rassegne e argomenti

Al Giardino Radicioni lezione di scrittura autobiografica con Matteo B. Bianchi (26/6), autore di “Il romanzo che hai dentro. Guida personalissima alla scrittura autobiografica” (UTET). Il Chiostro di San Paterniano ospita la rassegna “Fede e ricerca spirituale”, sei volumi che affrontano l’argomento attraverso commenti ai Vangeli, memorie ebraiche e riflessioni sul ruolo delle donne nella religione. Tra gli autori da segnalare, Alberto Ravagnani (26/6) “La scelta. Per fede, per amore, per verità” (Sem), Luca Arzenton (27/6), “Segui Gesù. Vol. 1: Commento al Vangelo di Marco” (Ignazio Pappalardo Editore) e Lucetta Scaraffia (27/6) “Ebrei senza saperlo. Memorie nascoste” (Raffaello Cortina Editore). Di connessione corpo mente si occupano gli autori dei libri proposti dalla rassegna “Passaggi di Benessere”, come Stanza Zen (26/6), “La mente si calma, la vita cambia. Mindfulness per vivere meglio in dieci passi” (Longanesi) e Roberto Arduini (27/6), uno dei componenti de I Lunatici di Rai Radio2, “Un chilo d’anima. Metamorfosi di un disturbo alimentare” (il Millimetro). Sempre alla connessione corpo mente il festival dedica un ciclo di “Pratiche di Benessere”, lezioni di yoga, shiatsu e meditazioni sul bastione del Pincio. E per la serie mangiare consapevolmente, due libri che trattano l’argomento da punti di vista diversi e per diverse finalità: il primo della chef stellata Chiara Pavan (27/6) “Cucina ambientale. Il cibo come atto di cura” (Mondadori), con lei entrambi i Lunatici di Rai Radio2, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio; il secondo è quello di Dario Bressanini (28/6) “La dieta termodinamica. Perché ingrassiamo, perché le diete falliscono e come dimagrire veramente” (Mondadori).

Libri e laboratori per i più piccoli

La Mediateca Montanari Memo si conferma la sede per gli appuntamenti dedicati ai più piccoli. Qui si terranno la maggior parte dei laboratori e si presenteranno i tre volumi della rassegna “Piccoli asSaggi. La saggistica per diventare grandi”, che vede tra gli autori Paola Caridi (28/6) con “La voce di Gaza” (Feltrinelli). Tra Memo e Giardino Radicioni, il programma per bambini e famiglie intreccia la manualità al racconto, con laboratori curati da Memo, Aset e La Città delle bambine e dei bambini, oltre ai due di pratiche filosofiche con le opere di Maja Celija e Giorgia Vezzoli, dedicati al legame profondo tra essere umano, mare e natura.

Gli eventi collaterali

Da sempre Passaggi è libri ma non solo. La rassegna “Calici di Scienza”, curata dall’Università di Camerino nella sala da tè L’Uccellin Bel Verde, unisce la divulgazione accademica al rito dell’aperitivo pomeridiano. Gli incontri affrontano l’architettura del Borromini, l’economia rigenerativa, le biotecnologie contro l’inquinamento da plastica, l’alimentazione del futuro e le sfide digitali della tecnologia contemporanea. Le masterclass di scrittura poetica di Scuola Passaggi alla Memo propongono un percorso formativo guidato dai poeti Franca Mancinelli, Daniele Ricci, Marco Ferri e Fabrizio Lombardo, che esploreranno il verso tra tecniche stilistiche, regole e percorsi di ricerca interiore. Piazza Marcolini ospita l’unico appuntamento di “Passaggi di Teatro” con lo spettacolo tratto dal libro “Domani sarà tardi” del direttore dell’Ansa Luigi Contu.

Le mostre in programma uniscono diverse forme d’arte: la Mediateca Montanari ospita le migliori opere del concorso di graphic novel “Una Lettura fra le Nuvole”; la mostra di Centrale Fotografia indaga il legame urbano con Vitruvio tra Piazza Amiani e via Rinalducci; a Palazzo Fucci un collettivo di artisti riunisce stili ed espressioni diverse in una mostra sul viaggio intitolata “Venti Nuovi” mentre all’Atelier Otium e Negotium la pittura di Cinzia Battistel, esplora in chiave astratta l’equilibrio e l’armonia cromatica del paesaggio marchigiano. Infine, le visite guidate che conducono residenti e turisti alla scoperta della città di Vitruvio.

Collaboratori e sostenitori di Passaggi Festival

Passaggi Festival è organizzato dall’Associazione Passaggi Cultura con il contributo economico di Comune di Fano e Regione Marche; partner organizzativo è Librerie.Coop. Si avvale del patrocinio istituzionale di Ministero della Cultura, Cepell Centro per il Libro e la Lettura, Università degli Studi di Camerino, Associazione italiana degli Editori, Fondazione Marche Cultura, Liceo Nolfi – Apolloni Fano (Scuola Partner).

Sostengono il festival enti e sponsor privati: (Main Sponsor) Coop Alleanza 3.0 e Profilglass; (Premium Sponsor) BCC Fano, Renco, Aset e Schnell; (Platinum Sponsor) Coop Voce, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e Studio Renier e Associati; (Gold Sponsor) Pesce azzurro, Fabocarr e Valmex; (Silver Sponsor) Veba Verniciatura; (Bronze Sponsor) Pietrelli Porte, Unionmoda, Isa Infissi e Dago.

I partner tecnici: Casarredo, Studio Legale Omiccioli, Be Fast, Lo Spazio, Bagni Gabriele, Bagni Elsa, Passaggi Libri e Caffè, Maybe, Buena Siesta, Bagnasciuga.

I fornitori commerciali: Comunica Media Agency, Bacedo, Enoteca Biagioli, Reverde Regini Garden, Taverna Cittadina, Zaccone e Guerra, Bon Bon Art Cafè, Osteria La Peppa, Pizzeria McKenzie e Cooperativa Facchini Fano.

Info e programma completo su www.passaggifestival.it.

Passaggi Festival della Saggistica

Direttore: Giovanni Belfiori

Coordinamento e Ufficio Stampa regionale:

Andreina Bruno – cell. 333 2930951

Ufficio Stampa nazionale:

Erika Letizia Ciancio – cell. 340.8359966 / ufficiostampaciancio@gmail.com

**Nella denuncia dei redditi ricorda di scrivere nella casella del 5×1000 il Codice Fiscale 97809820588 di Passaggi Cultura. Grazie!**

Passaggi Cultura Associazione di promozione sociale

Sede legale: Via Emanuele Filiberto, 29 – 00185 Roma (RM)

Sede operativa e recapito: Piazza Sansovino, 3 – 61032 Fano (PU)

P.IVA 13049881009 – C.F. 97809820588 – Codice Univoco J6URRTW

Sito: www.passaggifestival.it



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I siti collegati a Passaggi Festival

Passaggi Libri e Caffè: https://www.passaggilibriecaffe.it/

Scuola di Scrittura Passaggi: https://www.scuolapassaggi.it/

Blog Il Cappuccino delle Cinque: https://www.ilcappuccinodellecinque.it/

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