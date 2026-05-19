Eccellenze delle Marche, sinergia tra Guerrieri e Ristoratori

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Terre Roveresche (PU) – Un confronto, con tanto di visita guidata, tra il mondo della ristorazione e chi produce eccellenze enogastronomiche. L’associazione Ristoratori Fipe Marche Nord, ha fatto visita all’azienda agraria Guerrieri di Piagge di Terre Roveresche che da cinque generazioni coltiva la terra dedicata alla vite, all’olio e al grano. Una straordinaria realtà della provincia di Pesaro Urbino, conosciuta in tutto il mondo che produce vino, ma anche pasta, olio e miele.

Ad accompagnare lo staff di Confcommercio, presenti il direttore Agnese Trufelli e il presidente dell’associazione Fipe Marche Nord Mario Di Remigio, e i ristoratori, una ventina, Luca Guerrieri e il figlio Alberto: “Un incontro che nasce a seguito di un confronto con Enrico Cerioni del ristorante “Alla Lanterna” per unire il mondo della ristorazione, il settore enogastronomico e dell’enoturismo. Un momento di scambio che porti a creare una progettualità che veda lavorare insieme ristoratori e produttori per valorizzare le tante eccellenze della nostra provincia. Serve creare un percorso condiviso, fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico del territorio”.

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Entusiasta Cerioni: “E’ l’ennesima iniziativa di promozione ideata dall’associazione di categoria per continuare e rafforzare il percorso di valorizzazione del territorio. Oggi abbiamo messo le basi di un progetto: abbiamo capito cosa può fare l’azienda Guerrieri per la ristorazione e cosa il nostro settore per emergere a livello internazionale per attrarre nella nostra provincia nuova linfa, clienti e persone che si innamorino di quanto abbiamo da offrire. Insieme lavoreremo per creare una nuova identità di turismo e appartenenza”.

La famiglia Guerrieri ha evidenziato la filosofia dell’azienda, per parlare poi del mercato e dell’importanza della promozione: “Noi siamo innanzitutto autentici agricoltori e da veri agricoltori continuiamo a rispettare i principi che da secoli regolano il nostro lavoro. Le Marche hanno una straordinaria ricchezza. Fondamentale è comunicare quanto di buono e bello abbiamo e per farlo bene è necessario fare squadra. Così possiamo attrarre e farci conoscere in Europa e nel mondo”.

Un percorso fortemente voluto da Confcommercio: “L’azienda Guerrieri, le meravigliose colline che la circondano, i sapori autentici di questo territorio – sottolinea Trufelli – sono parte essenziale dell’Itinerario della Bellezza, il nostro progetto di promozione turistica. Anche per questo sosterremo il percorso che può aprire importanti scenari per il settore dell’ospitalità e quello produttivo”.