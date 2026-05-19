L’Uomo Vitruviano protagonista dell’estate fanese

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Fano (PU) – “L’annuncio del ministro Giuli sull’arrivo a Fano dell’Uomo Vitruviano di Leonardo, grazie alla collaborazione con le Gallerie dell’Accademia di Venezia, rappresenta una notizia di portata straordinaria per la città e per l’intera regione. È un’occasione che rafforza il ruolo di Fano come città vitruviana e offre alle Marche una nuova grande opportunità di attrazione culturale e turistica”.

Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli al termine della visita del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, insieme al sindaco Luca Serfilippi e al soprintendente Andrea Pessina, al cantiere archeologico di Piazza Andrea Costa, dove è riemersa la Basilica progettata da Vitruvio nel I secolo a.C., unico edificio di cui l’architetto romano afferma di aver seguito direttamente la realizzazione.

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“La visita del ministro Giuli agli scavi della Basilica di Vitruvio conferma l’attenzione del Governo verso una scoperta di straordinaria rilevanza, che riguarda Fano ma parla a tutta la Nazione. Siamo davanti a un patrimonio archeologico e culturale capace di rafforzare l’identità delle Marche e di generare nuove opportunità di crescita, valorizzazione e attrattività per il territorio”, prosegue Acquaroli.

“Come Regione Marche continueremo a sostenere questo percorso, in piena collaborazione con il Comune di Fano, il Ministero e la Soprintendenza. La Basilica di Vitruvio rappresenta una grande occasione non solo per la città, ma per l’intero sistema culturale e turistico regionale”.

“Quella di oggi è stata una giornata storica per la nostra città perché conferma l’attenzione nazionale verso la Basilica di Vitruvio e verso il percorso che Fano sta portando avanti insieme alla Soprintendenza, alla Regione Marche e al Ministero”, dichiara il sindaco di Fano Luca Serfilippi.

“Per noi la priorità assoluta è non fermare gli scavi e il ministro ci ha garantito il sostegno del Ministero, che ha già stanziato importanti risorse e continuerà a supportare questo progetto.

Con il ministro abbiamo ragionato anche sulla valorizzazione futura dell’area archeologica: dal videomapping sulla ex chiesa di San Domenico alla possibilità di realizzare una copertura degli scavi e un percorso che permetta ai visitatori di entrare all’interno della Basilica, vivendo direttamente questa scoperta eccezionale.

Voglio ringraziare il presidente Acquaroli per il sostegno costante e per il ruolo fondamentale che la Regione Marche sta svolgendo in questo percorso. C’è un grande lavoro di squadra tra Comune, Ministero, Regione e Soprintendenza, e questo lavoro sta portando frutti importanti per Fano e per tutto il territorio”, conclude Serfilippi.