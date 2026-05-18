Sayfest 2026, candidature aperte per il Festival della parola

Fano (PU) – Al via le selezioni per Sayfest 2026, il festival giovanile e multidisciplinare che trasforma le Marche in un palcoscenico per giovani talenti dell’arte della parola. Giunto alla quinta edizione, il progetto promosso da EXNOVO ETS offre a artisti emergenti opportunità di visibilità, formazione e crescita professionale attraverso un percorso integrato di contest, masterclass e networking.
IL FESTIVAL
Sayfest 2026 si svilupperà su quattro giornate (20-23 agosto) in tre città simbolo della cultura marchigiana:
Tra le novità di questa edizione: masterclass formative, esibizioni dal vivo, talk con ospiti di rilievo nazionale e un’attenzione particolare per opere che affrontino tematiche sociali e contemporanee.
BANDO DI SELEZIONE: COME PARTECIPARE
Il bando è aperto a giovani tra i 14 e i 35 anni che potranno candidarsi in una o più delle tre categorie presentando le proprie opere inedite:
Calendario:
PREMI E OPPORTUNITÀ
Sayfest 2026 metterà in palio premi in denaro e percorsi formativi per sostenere la crescita artistica dei vincitori:
Teatro (Fano)
Poesia (Urbino)
Musica (Pesaro)
Le modalità di iscrizione sono descritte sul sito https://sayfest.it dove gli interessati troveranno tutte le informazioni.
CROWDFUNDING
In contemporanea al bando di selezione rivolto a giovani artisti, EXNOVO apre anche la raccolta fondi a sostegno del festival.
Sarà sufficiente cliccare sul seguente link per essere indirizzati alla pagina ufficiale di GoFundMe: https://gofund.me/fa054629e
INFO E CONTATTI