Sayfest 2026, candidature aperte per il Festival della parola

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Al via le selezioni per Sayfest 2026, il festival giovanile e multidisciplinare che trasforma le Marche in un palcoscenico per giovani talenti dell’arte della parola. Giunto alla quinta edizione, il progetto promosso da EXNOVO ETS offre a artisti emergenti opportunità di visibilità, formazione e crescita professionale attraverso un percorso integrato di contest, masterclass e networking.

IL FESTIVAL

Pubblicità

Sayfest 2026 si svilupperà su quattro giornate (20-23 agosto) in tre città simbolo della cultura marchigiana:

Fano (20 agosto) : Sezione Teatro

: Urbino (21 agosto) : Sezione Poesia

: Pesaro (22 agosto) : Sezione Musica

: Fano (23 agosto): Premiazioni finali

Tra le novità di questa edizione: masterclass formative, esibizioni dal vivo, talk con ospiti di rilievo nazionale e un’attenzione particolare per opere che affrontino tematiche sociali e contemporanee.

BANDO DI SELEZIONE: COME PARTECIPARE

Il bando è aperto a giovani tra i 14 e i 35 anni che potranno candidarsi in una o più delle tre categorie presentando le proprie opere inedite:

Teatro: Corti teatrali, monologhi, stand up, performance originali. Musica: Brani inediti. Poesia: Poesie inedite.

Calendario:

Apertura candidature : 14 maggio 2026

: Chiusura candidature : 11 luglio 2026 (ore 24:00)

: Comunicazione esito selezioni: entro il 5 agosto 2026

PREMI E OPPORTUNITÀ

Sayfest 2026 metterà in palio premi in denaro e percorsi formativi per sostenere la crescita artistica dei vincitori:

Teatro (Fano)

1° premio : €500,00 (Premio Cesare Rossi)

: (Premio Cesare Rossi) 2° premio : Masterclass presso Officine Quirino – Scuola d’arte drammatica Teatro Quirino – Vittorio Gassman (Roma)

: Masterclass presso 3° premio: Buono acquisto €120,00 (Mondadori Bookstore)

Poesia (Urbino)

1° premio : €500,00

: 2° premio : Consulenza formativa con il poeta Luca Tazzari

: Consulenza formativa con il poeta 3° premio: Buono acquisto €120,00 (Mondadori Bookstore)

Musica (Pesaro)

1° premio : €500,00 (Premio Riz Ortolani)

: (Premio Riz Ortolani) 2° premio : Registrazione di 1 brano musicale presso Synthposio Studio (Rimini)

: Registrazione di 1 brano musicale presso 3° premio: Corso di formazione musicale (canto/strumento) presso Scuola Sonàrt (Pesaro)

Le modalità di iscrizione sono descritte sul sito https://sayfest.it dove gli interessati troveranno tutte le informazioni.

CROWDFUNDING

In contemporanea al bando di selezione rivolto a giovani artisti, EXNOVO apre anche la raccolta fondi a sostegno del festival.

Sarà sufficiente cliccare sul seguente link per essere indirizzati alla pagina ufficiale di GoFundMe: https://gofund.me/fa054629e

INFO E CONTATTI

Email : sayfestfano@gmail.com

: sayfestfano@gmail.com Telefono : +39 329 2596458 | +39 328 7165841

: +39 329 2596458 | +39 328 7165841 Social : Instagram @say_fest | Facebook SayFest

: Instagram @say_fest | Facebook SayFest Sito web: https://sayfest.it