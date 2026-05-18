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Sayfest 2026, candidature aperte per il Festival della parola

  • 18 Maggio 2026

Fano (PU) – Al via le selezioni per Sayfest 2026, il festival giovanile e multidisciplinare che trasforma le Marche in un palcoscenico per giovani talenti dell’arte della parola. Giunto alla quinta edizione, il progetto promosso da EXNOVO ETS offre a artisti emergenti opportunità di visibilità, formazione e crescita professionale attraverso un percorso integrato di contest, masterclass e networking.

 

IL FESTIVAL

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Sayfest 2026 si svilupperà su quattro giornate (20-23 agosto) in tre città simbolo della cultura marchigiana:

  • Fano (20 agosto): Sezione Teatro
  • Urbino (21 agosto): Sezione Poesia
  • Pesaro (22 agosto): Sezione Musica
  • Fano (23 agosto): Premiazioni finali

Tra le novità di questa edizione: masterclass formative, esibizioni dal vivo, talk con ospiti di rilievo nazionale e un’attenzione particolare per opere che affrontino tematiche sociali e contemporanee.

 

BANDO DI SELEZIONE: COME PARTECIPARE

Il bando è aperto a giovani tra i 14 e i 35 anni che potranno candidarsi in una o più delle tre categorie presentando le proprie opere inedite:

  1. Teatro: Corti teatrali, monologhi, stand up, performance originali.
  2. Musica: Brani inediti.
  3. Poesia: Poesie inedite.

 

Calendario:

  • Apertura candidature: 14 maggio 2026
  • Chiusura candidature: 11 luglio 2026 (ore 24:00)
  • Comunicazione esito selezioni: entro il 5 agosto 2026

 

PREMI E OPPORTUNITÀ

Sayfest 2026 metterà in palio premi in denaro e percorsi formativi per sostenere la crescita artistica dei vincitori:

Teatro (Fano)

  • 1° premio: €500,00 (Premio Cesare Rossi)
  • 2° premio: Masterclass presso Officine Quirino – Scuola d’arte drammatica Teatro Quirino – Vittorio Gassman (Roma)
  • 3° premio: Buono acquisto €120,00 (Mondadori Bookstore)

Poesia (Urbino)

  • 1° premio: €500,00
  • 2° premio: Consulenza formativa con il poeta Luca Tazzari
  • 3° premio: Buono acquisto €120,00 (Mondadori Bookstore)

Musica (Pesaro)

  • 1° premio: €500,00 (Premio Riz Ortolani)
  • 2° premio: Registrazione di 1 brano musicale presso Synthposio Studio (Rimini)
  • 3° premio: Corso di formazione musicale (canto/strumento) presso Scuola Sonàrt (Pesaro)

Le modalità di iscrizione sono descritte sul sito https://sayfest.it dove gli interessati troveranno tutte le informazioni.

 

CROWDFUNDING 

In contemporanea al bando di selezione rivolto a giovani artisti, EXNOVO apre anche la raccolta fondi a sostegno del festival.

Sarà sufficiente cliccare sul seguente link per essere indirizzati alla pagina ufficiale di GoFundMe: https://gofund.me/fa054629e 

 

INFO E CONTATTI

 

Sayfest 2026: aperte le candidature per la V Edizione del Festival diffuso dedicato all’arte della parola

 

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