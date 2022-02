Edilizia sanitaria, la Regione investe: per Fano ci sono 21 milioni

0 Condividi Facebook Twitter

La Regione pronta a investire 923 milioni di euro per le strutture sanitarie tra interventi in esecuzione, in cantierizzazione e progettazione. Ne beneficeranno un po’ tutte le Marche ed anche per la provincia di Pesaro e Urbino sono previsti diversi interventi. Non solo per il nuovo ospedale (150 milioni di euro), ma anche per la riqualificazione di quelli esistenti. Interventi che sono stati illustrati in particolar modo dall’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini e di quello alle infrastrutture Francesco Baldelli e che sono stati rimarcati, per quanto riguarda la città della Fortuna, dal vice presidente Mirco Carloni “Un investimento in coerenza con quanto detto in campagna elettorale – dice Carloni – battaglie che i colleghi Saltamartini e Baldelli hanno fatto negli anni scorsi e che oggi trovano concretezza. E’ necessario mandare segnali nei territori senza costringere le persone a guardare altrove. Un piano di carattere storico, solo per Fano ci sono 16 milioni per la riqualificazione del Santa Croce e 5,5 milioni di euro per il pristino dell’ospedaletto dei bambini”.