Eleonora Fabbri nominata nuovo Commissario Lega Giovani Fano

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Fano (PU) – Matteo Fabbroni, Commissario regionale Lega Giovani Marche, ha nominato Eleonora Fabbri, Commissario della Sezione di Fano, dichiarando: “In continuità con il rinnovamento del partito a livello provinciale, vista le capacità dimostrate, di gestione di gruppi e coinvolgimento dei ragazzi, comunico la nuova nomina di Commissario Lega Giovani della sezione di Fano della nostra SOS Eleonora Fabbri”. Ha poi concluso con auguri e ringraziamenti: “Desidero fare ad Eleonora i miei più sentiti auguri di buon lavoro, fiducioso che grazie al suo operato, alla sua passione e alla sua dedizione, contribuirà allo sviluppo territoriale della Lega Giovani Marche”.

Eleonora Fabbri, in veste del suo nuovo ruolo, risponde: “Ringrazio per la nomina il commissario regionale Matteo Fabbroni. Sono molto onorata e felice di aver ricevuto questo nuovo incarico, ora l’obiettivo è quello di far crescere Lega Giovani Fano e coinvolgere quanti più ragazzi possibile”.

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