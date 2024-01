Elezioni a Fano, dall’Associazione Ristoratori un documento per i candidati

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Secondo incontro questa mattina, dopo quello di fine novembre, promosso da Confcommercio Marche Nord e dall’Associazione Ristoratori di Fano – FIPE per un confronto su alcune delle questioni di stretta attualità che riguardano il settore e parlare di progetti futuri. Sono intervenuti la Presidente della Associazione Ristoratori di Fano Martina Carloni, il membro del consiglio Enrico Cerioni, la Presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini, il presidente provinciale di Federalberghi Luciano Cecchini e il Vice Direttore di Confcommercio Agnese Trufelli. Obiettivo dell’incontro molto partecipato quello di fare rete, un fronte unito e creare un documento programmatico per le prossime elezioni comunali in programma a Fano nel mese di giugno, portando quelle che sono le istanze dei ristoratori ai vari candidati e partiti. In base anche alle richieste emerse durante il primo incontro è stato stilato un documento definitivo che ora verrà portato all’attenzione di coloro che si candidano ad amministrare la città.

Questioni prettamente economiche, promozione e valorizzazione del territorio, sviluppo turistico tra i diversi punti che compongono il documento sottoscritto.

